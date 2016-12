MEFI/INAP – Clôture d’un séminaire sur la programmation, la budgétisation, et le suivi-évaluation

Un séminaire de perfection sur la chaîne de planification, programmation, et suivi évaluation s’est achevé hier dans les locaux de l’institut national de l’administration publique(INAP). Ces assises studieuses de 4 semaines ont regroupé une cinquantaine de cadres supérieurs de différents ministères sectoriels. Sous la houlette de deux experts internationaux venus de la Côte d’Ivoire, les apprenants ont suivi des modules les orientations stratégiques d’une politique sectorielle, la création d’une banque de projets, la faisabilité et les coûts des projets, la recherche de financement et le suivi-évaluation.

Dans son discours de clôture de cette formation, la directrice de l’Economie et de la planification, Mariam Hamadou, a tenu à rappeler que d’importantes initiatives ont été mises en œuvre depuis 2012 et permis à notre pays de se doter d’un cadre rénové de planification et des outils d’une gestion efficace du développement susceptibles d’améliorer les résultats des politiques publiques . Il s’agit notamment de la vision à long terme à l’horizon d’une génération « Djibouti 2035 », le plan national de Développement 2015-2019, le premier du genre dénommé Stratégique de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) etc… « Si les cadres de référence des politiques publiques énumérées plus haut existent, il était primordial de renforcer les capacités nationales par la formation des maillons de la chaîne de la planification, la programmation de la budgétisation et de suivi-évaluation. », a-t-elle déclaré en substance.

Elle a conclu son propos en adressant ses vives félicitations à tous les participants de ce séminaire et en remerciant la délégation de l’union européenne qui était le partenaire technique et financier de cette initiative. Sans oublier la direction de l’INAP qui a facilité l’organisation parfaite de cette formation ainsi que les experts par leur dévouement et professionnalisme.

Kenedid Ibrahim