MEFI – Signature du contrat des travaux de construction du barrage de Weah

Dimanche dernier, le ministre de l’Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh, et son homologue de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Mohamed Ahmed Awaleh, ont paraphé le contrat de construction du barrage avec l’ambassadeur de la Turquie accrédité en République de Djibouti, Sadi Altinok, et les dirigeants du consortium des sociétés turques qui ont remporté l’appel d’offres international.

Le cabinet du Ministère de l’Économie et des Finances, chargé de l’Industrie, a abrité dimanche dernier une cérémonie de signature du contrat des travaux de construction du barrage de Weah. L’événement a regroupé autour d’une table ronde le ministre de l’Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh, le ministre de l’Agriculture, l’Elevage, et la Pêche, Mohamed Ahmed Awaleh, l’ambassadeur de Djibouti à Ankara, Aden Houssein, l’ambassadeur de la Turquie accrédité en République de Djibouti, Sadi Altinok, et les dirigeants du consortium des sociétés turques qui ont remporté l’appel d’offres international. D’un coût de 11 millions d’euros, soit l’équivalent de 2 milliards de nos francs, Le projet de barrage à Weah est entièrement financé par le gouvernement de la république de Turquie. Les travaux de construction de ce chantier d’envergure seront placés sous la supervision d’ingénieurs turcs.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Economie et des Finances a indiqué que ce don est le plus important accordé par la Turquie à Djibouti et s’inscrit dans le cadre de la coopération djibouto-turque. M. Ilyas Moussa Dawaleh a aussi souligné que les travaux vont durer 18 mois. « La mise en service prochaine de cet ouvrage hydraulique aura des répercussions positives quant au développement de l’agriculture et l’économie locale », a-t-il affirmé avec force et conviction.

De son côté, le ministre de l’Agriculture a déclaré que « ce barrage permettra à la fois de stocker d’importantes quantités d’eau, d’éviter les crues de l’oued d’Ambouli et de stimuler l’agriculture dans cette zone. Une faible quantité d’eau était jusque-là utilisée par les maraîchers et les agriculteurs opérant aux alentours de l’oued d’Ambouli. Alors que l’essentiel de l’eau venu des hauts plateaux éthiopiens se déversait en mer ou s’évaporait ».

MM. Mohamed Ahmed Awaleh et Ilyas Moussa Dawaleh ont respectivement remercié la Turquie pour le financement de ce barrage, long de 270 mètres et haut de 35m. L’ouvrage hydraulique protégera de nombreux quartiers de la capitale des crues de l’oued d’Ambouli, mais permettra surtout de stoker quelque 12 millions de mètres cubes d’eau.

Le barrage qui sera construit en aval du village de Weah, situé à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale djiboutienne, est destiné à protéger la population de la capitale des crues fréquentes de l’oued d’Ambouli mais aussi à récupérer en amont le maximum des eaux qui finissent leur course en mer.

Rassurant de le savoir car la ville de Djibouti est régulièrement frappée par des inondations. La crue de l’oued d’Ambouli en avril 2004, succédant à la grande crue de 1994, avait inondé la capitale et provoqué des pertes humaines et dommages matériels à hauteur de 1.8 milliard de FDJ (environ 11.1 millions de US$), entraînant 230 décès et affectant les maisons de plus de 20.000 ménages.

Cette catastrophe naturelle avait mis en évidence l’extrême vulnérabilité de la population et de l’économie djiboutienne dans son ensemble, alertant les autorités sur l’urgence d’élaborer une stratégie nationale de gestion du risque et de mobiliser les compétences d’institutions en charge de son exécution. Et c’est dans cet esprit que le projet de barrage a été préconisé par le président de la République de Djibouti après les inondations meurtrières d’avril 2004.