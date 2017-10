MEFI : Réunion de concertation avec la population du quartier VI

Hier après-midi, le ministre de l’économie et des finances chargé de l’industrie, M. Ilyas Moussa Dawaleh, s’est rendu au quartier 6 et plus précisément au centre de l’entreprenariat et du leadership de Djibouti dont les travaux sont en cours. Le ministre était accompagné de ses collègues de la jeunesse et des sports, Hassan Mohamed Kamil et des affaires sociales, Mme Mouna Osman Aden. Dès leur arrivée sur les lieux, la délégation ministérielle a été accueillie au sein de l’annexe RPP de ce quartier par une foule enthousiaste. Après avoir supervisé les travaux de ce centre en construction, le Ministre de l’économie et des finances chargé de l’Industrie a eu une réunion de concertation avec la population du Quartier 6 dans la grande salle de réunion de l’annexe RPP. Le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismail, des parlementaires de cette circonscription ainsi que des représentants de la société turque en charge de la construction étaient présents à l’annexe RPP du quartier 6 où a eu lieu cette réunion de sensibilisation de la population sur le bien-fondé de ce centre dont le but est d’encadrer et d’accompagner les jeunes porteurs de projets.

Dans son allocution, le ministre qui s’est exprimé sur la question avec beaucoup de sincérité, a présenté les vertus de ce centre initié par le président de la République puis, il a sensibilisé les jeunes de ce quartier sur la question de l’entreprenariat. Il a également exhorté la population à prendre soin de cette infrastructure mais aussi à donner la meilleure image d’eux-mêmes à l’égard de la société turque en charge de la construction.

Les représentants de la population qui se sont exprimés à leur tour se sont réjouis de l’initiative et ont salué la détermination du Président de la République dans la lutte contre le chômage des jeunes.

Rappelons que ce centre d’entreprenariat et du leadership sera inauguré au début de l’année 2018.

Rachid Bayleh