Meeting de l’UDJ – Un plaidoyer en faveur de l’adoucissement du sort des handicapés et personnes âgées

Le premier meeting de la liste de l’UDJ (Union pour la Démocratie et la justice) s’est déroulé hier après-midi au quartier 7 devant le mythique cinéma le ‘Paris’. Rappelons que l’UDJ est un parti politique qui a été crée par le défunt Ismaël Guedi Hared et qui présente pour ces élections communales et régionales plusieurs listes de candidats à Djibouti ville dans la commune de Boulaos, à Arta ainsi qu’à Ali-Sabieh. C’est devant une foule de militants que la tête de liste de cette formation s’est exprimée. Warsama Houssein Moussa, est son nom, est un natif de Quartier 7.

Né en 1984 ce jeune cadre du Sheraton et père de trois enfants a fait une joute oratoire dans laquelle il a détaillé les grandes lignes du programme que l’UJD propose aux électeurs. Il a mis en exergue les côtés réaliste et solide de son programme qui va engendrer des changements considérables dans la ville de Djibouti. Il a ensuite plaidé en faveur de la réhabilitation de la voirie urbaine, du réseau de transport de la capitale. A l’entendre, on dirait que la question des handicapés a une place importante dans son programme. Warsama et ses camarades envisagent de concrétiser des politiques visant à améliorer et faciliter le quotidien des personnes vivant avec un handicap et celles âgées.

Poursuivant son intervention, le chef de file de l’UDJ a affiché sa volonté à accorder aux handicapés et aux personnes âgées des tarifs spéciaux dans plusieurs domaines, notamment le transport en commun, les soins de santé ect… Rendant hommage et saluant les efforts des femmes de l’OVD qui entretiennent la salubrité publique chaque jour, le leader de l’UDJ a déclaré que son équipe va améliorer leurs conditions de travail et situations sociales en étroite collaboration avec l’office de la voirie. Dans un tout autre registre, l’UDJ propose de trouver des opportunités de développement pour les agriculteurs, de leur faciliter l’accès au financement et de trouver des marchés pour leurs productions. Warsama a également promis de chercher des solutions adéquates pour faciliter l’approvisionnement en eau potable et en électricité.

Dans le programme de l’Union pour la Démocratie et la Justice, il est notamment question du renforcement de la sécurité et voir même la création d’une police municipale. Améliorer la situation sociale des administrés de la commune de Boulaos est l’une des préoccupations majeures de l’équipe de Warsama.

