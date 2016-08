En aparté avec … M. Mohamed Obakar sous-préfet d’Adaïlou

« Avec le tournoi de football d’été qu’Eva a lancé il y a dix ans, Adaïlou connaît un rayonnement national et international »

La Nation : Adailou est devenu depuis quelques années un village plutôt populaire…

Mohamed Obaker : Il y a plusieurs raisons à cela mais je crois que les activités menées d’arrache-pied par l’ONG Eva depuis deux décennies y sont pour beaucoup. Avec le tournoi de football d’été qu’Eva a lancé il y a dix ans, Adailou connaît un rayonnement national et international.

La Nation : la 10e édition du tournoi a été couronnée de succès sur plusieurs plans et la victoire est revenue pour la 6eme fois à l’équipe d’Obock. Peut-on dire que sur le plan footballistique, la sélection d’Adailou a des lacunes et si c’est le cas, comment pensez-vous y remédier ?

Mohamed Obakar : Gagner n’est pas notre objectif. Le tournoi Interrégional d’Amitié a pour but principal la promotion du sport en milieu rural et nous voulons aussi contribuer au rapprochement des jeunes issus de différentes régions. Le sport a ceci de bénéfique qu’il rapproche les gens, en plus de ses bienfaits physiques. Le président de la République la jeunesse au cœur de son action. C’est dans ce cadre que ces activités sont menées dans un village rural éloigné. Il est important que les ONG nationales accompagnent la politique du chef de l’Etat par des actions de ce genre. Dans la prochaine édition, notre souhait est de voir se constituer une équipe qui va jouer sous les couleurs de la région de Tadjourah et sous celles d’Adailou.

La Nation : que pouvez-vous nous dire d’autre sur Adailou ?

Mohamed Obakar : Adailou est un village qui a connu un développement considérable depuis l’arrivée du président Ismail Omar Guelleh à la tête du pays. Aujourd’hui Adailou est une sous-préfecture qui a vécu des changements importants au niveau de l’urbanisation et en termes démographiques.

De nombreux projets étatiques sont en cours de réalisation, l’ONG Eva travaille de son côté sur plusieurs programmes sociaux, économiques, éducatifs et culturels. Sincèrement je peux vous dire que cette ONG est devenue au fil des ans le pilier du développement et le socle de la lutte contre la pauvreté. Je profite de l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux membres et dirigeants pour leur engagement et leur dévouement en faveur de leur village.