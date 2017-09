Médecine de sport : En aparté avec le Dr Nasser Ali, médecin de sport

« Les responsables des clubs de football de notre pays ne sont pas encore conscients de l’importance de se doter d’un staff médical qui va suivre les joueurs durant la saison de football… »

Nous avons rencontré la semaine dernière au stade Gouled, lors de la finale de la Coupe de Djibouti, le docteur Nasser Ali, un jeune médecin généraliste qui est également médecin de sport. Il est issu de la troisième promotion de la faculté de médecine de Djibouti créée en 2007. Dans cet entretien, il évoque son début dans le domainedu sport et l’importance et l’utilité d’un médecin dans le monde du football.

LA NATION : Vous êtes diplômé en médecine générale et vous faites également de la médecine de sport, y a-t-il une différence entre ces deux spécialités ?

Dr Nasser Ali : La médecine générale est une spécialité médicale qui regroupe toute les spécialités y compris la médecine du sport qui est une spécialité des différents aspects médicaux liées à la pratique du sport.

Quand avez-vous débuté dans la médecine sportive ?

J’ai participé au 4e congrès international de médecine du sport qui s’était déroulé en mai 2016 à Tunis. Des médecins de sport issus des quatre coins du monde se sont réunis, étant un passionné de cette branche de médecine, j’y ai pris part et j’ai eu tellement de plaisir en échangeant avec ces gens lors de ce congrès. D’autres ateliers auxquels j’ai également pris part m’ont appris comment interpréter un ECG et le VO2 max chez un footballeur qui est le débit maximum d’oxygène consommé lors d’un effort. A mon retour au pays, en janvier 2017 le président du club de la première division Hôpital Balbala/SDC Group, M. Houssein Ahmed Abdi, m’a convaincu avec sont projet footballistique et j’ai aussitôt signé mon premier contrat en tant que médecin de l’équipe.

Comment s’est effectué votre passage dans l’équipe nationale ?

Dès que ce club ma recruté, l’info a fait écho dans le monde du football djiboutien : un médecin dans le banc d’un club de foot, qui accoure sur le terrain pour soigner les joueurs et qui fait un suivi en dehors de terrain. Ceci a séduit beaucoup de monde. Aussitôt, la fédération djiboutienne de football me convoqua pour devenir le médecin de la sélection nationale qui se préparait pour son second match amical face au Burundi. J’étais responsable du staff médical de l’équipe nationale, mon travail était la conservation et la protection du capital-santé des joueurs mais aussi j’ai une mission de soins et de conseils surtout en diététique.

Dernièrement, vous avez été recruté par l’un des meilleurs clubs du pays, l’As-Port, alors comment s’annonce pour vous la nouvelle saison footballistique ?

En effet, notre collaboration a duré un mois le temps du tournoi de la Super Ligue Pasta Maïda qui a regroupé les cinq meilleurs clubs de Djibouti, mais, hélas, nous nous sommes quittés d’un commun accord pour non respect de notre contrat et actuellement je n’ai pas encore eu d’offre concrète. On vient de me nommer vice-président de la commission médicale de la fédération djiboutienne de football, ceci est un défi énorme puisque cette commission va gérer l’état de santé et le suivi des sélections nationales masculines et féminines U15, U17, U20, etc., ainsi que les 1er, 2ème et 3ème divisions du championnat national.

Arriveriez-vous à jongler entre votre fonction de généraliste et celle de médecin de sport d’un club de football ?

C’est difficile, mais je m’en sors malgré que ce ne soit pas facile de descendre d’une garde à l’urgence et avoir l’après-midi un match ou un entraînement.

En conclusion, quelles sont vos impressions en général ?

Les responsables des clubs de notre pays ne sont pas encore conscients de l’importance de se doter d’un staff médical qui va suivre les joueurs durant la saison de football. Le staff va soigner, conseiller, déterminer la durée d’indisponibilité d’un joueur et éviter les rechutes des blessures. Un médecin de club travaille avec un staff composé de kinésithérapeute, ostéopathe, diététicien et podologue. Il dirige et cordonne aussi avec le staff technique (entraîneur, préparateur physique…), avec différents experts médicaux (cardiologue, orthopédiste, radiologue…) et il est surtout en relation avec les dirigeants du club. Donc, c’est très important de nos jours d’avoir un médecin au sein de chaque club.

Propos recueillis par SADIK