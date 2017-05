MECI – Le ministre ivoirien des Sports reçu par le ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu en audience hier en fin d’après midi le Ministre ivoirien des sports et des loisirs, M. François Albert Amichia. Ce dernier, qui est venu participer à Djibouti à l’Assemblée générale de l’ACNOA, a profité de cette rencontre pour discuter avec le chef de la diplomatie djiboutienne des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d’Ivoire et la République de Djibouti. La position géostratégique de Djibouti et ses efforts pour devenir un hub économique et commercial ont également été évoqués. Le ministre des Affaires étrangères a assuré M. Amichia que si des hommes d’affaires ivoiriens venaient investir à Djibouti, ils trouveraient ici toutes les garanties nécessaires et un espace économique favorable au développement des affaires.

En outre et dans tout autre registre, il a été question du conflit sud-soudanais, du différend frontalier entre Djibouti et l’Erythrée, de la Somalie et enfin de la piraterie maritime.