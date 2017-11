Mécanisme africain d’évaluation par les pairs : Le temps des propositions pertinentes

Des spécialistes des questions de gouvernance se sont retrouvés hier sous les lustres de l’hôtel «Les Acacias » où ils se sont penchés sur le système continental de suivi-évaluation, et l’élaboration des rapports finaux.

Organisées par le Secrétariat continental du mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), ces assises de deux jours permettront aux participants et aux représentants des Etats membres du MAEP de débattre des différentes thématiques à l’ordre du jour.

L’intérêt de cette réunion de validation est de rassembler en un même lieu les spécialistes des questions de gouvernance. Et ce afin qu’ils puissent passer au crible les différents aspects du projet de rapport de suivi-évaluation. Qu’il s’agisse de sa structure, de son contenu, de l’approche de son élaboration. Les experts sont appelés à formuler une série de recommandations pratiques, susceptibles d’améliorer la qualité du document, et des mesures à mettre en œuvre qu’il contient.

Autrement dit, la rencontre a servi de cadre d’échanges au MAEP et aux experts en suivi-évaluation, censés effectuer un examen rigoureux du document de projet proposé par la CEA et revu en interne par le Secrétariat du MAEP et celui de la CEA. A charge ensuite pour les principaux concernés de faire des propositions pertinentes.

« Je pense qu’il était temps pour notre institution de se doter de cet outil de progrès, d’aide à la décision, de gestion des performances afin de mesurer les résultats de nos politiques de bonne gouvernance», a déclaré le directeur de la communication au Ministère des Affaires Etrangères et point focal du MAEP, Moussa Mohamed.

La République de Djibouti est fière, a-t-il poursuivi, d’être parmi les premiers pays qui ont souligné la nécessité pour le mécanisme africain d’évaluation par les pairs de se doter, d’une telle structure lors du forum sur la méthodologie qui s’est tenu à Midrand, en Afrique du Sud, au mois de mars 2017.

A titre de rappel, le MAEP est un mécanisme d’auto-surveillance dont la raison d’être est d’encourager l’adoption de politiques, normes et pratiques en vue de promouvoir la stabilité politique, une croissance économique élevée, un développement durable, et une intégration économique régionale accélérée sur le continent africain. Et ce par le biais des échanges d’expériences qui visent au renforcement des meilleures pratiques dans l’identification des lacunes et l’évaluation des besoins des pays.

À ce jour, trente-cinq États membres de l’Union africaine ont volontairement adhéré au MAEP, dont vingt (55 %) ont achevé leur processus d’évaluation par les pairs et sont actuellement engagés dans la mise en œuvre de leurs programmes d’action nationaux respectifs (PNA).