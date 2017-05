MCPT : Promouvoir l’esprit entrepreneurial

Le secrétaire général du Ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Ahmed Youssouf Elmi, a procédé mardi dernier au lancement d’une formation de 3 jours destinée aux lauréats du concours « Génie-Tic-Genre ». Cette formation, qui se déroule dans les locaux du Club des Jeunes Entrepreneurs Djiboutiens, a pour objectif de vulgariser les techniques de l’entrepreneuriat auprès du public-cible.

Mardi dernier, les lauréats du concours « Génie-Tic-Genre » ont été réunis dans les locaux du club des jeunes entrepreneurs pour démarrer une formation de 3 jours sur les exigences de l’entrepreneuriat.

La cérémonie inaugurale de cette session de formation a vu la participation du secrétaire général du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications (MCPT), Ahmed Youssouf Elmi, du directeur des postes et des télécommunications, Feyçal Khaireh Chirdon, de la présidente du club des jeunes entrepreneurs djiboutiens, Choukri Abdillahi Mohamed, et de la coordinatrice de cet événement et chef de service du bureau d’observatoire des TIC au MCPT, Souad Farah.

A titre de rappel, cette formation s’inscrit dans le prolongement la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC que notre pays a célébrée le 7 mai 2017 au palais du peuple.

En marge de cette journée, un concours a été initié par le MCPT pour détecter les jeunes talents en matière des TIC.

Sur les 30 dossiers déposés, 20 ont été retenus et les dix premiers primés. Les lauréats de ce concours vont suivre seront jusqu’au jeudi 25 mai 2017 une formation sur l’entreprenariat.

Cette formation, qui se déroule au siège du club des jeunes entrepreneurs, a été organisée par le MCPT pour permettre aux jeunes filles d’acquérir les bases pour se lancer dans la vie professionnelle.

Dans son mot d’ouverture de l’atelier, la coordinatrice Souad Farah Adaweh a rappelé que le MCPT avait l’habitude de célébrer cette journée et ce, depuis 2012. A cet effet, elle a déclaré que déjà en 2012 le MCPT en collaboration avec le Ministère de la Femme et de la Famille, a permis à 30 jeunes filles de l’atelier des femmes de Balbala de bénéficier d’une formation d’une semaine avec des certificats de participation .

Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, en 2014, plus de 300 packs téléphoniques ont été remis à l’Union nationale des Femmes Djiboutiennes, destinés aux femmes bénéficiaires des microcrédits. « Je voudrais juste vous dire que ce concours nous a permis de voir l’étendue des talents des jeunes Djiboutiennes en matière des TIC et nous a également démontré que les jeunes Djiboutiennes n’ont rien à envier aux jeunes femmes des autres continents, car elles ont elles aussi, les capacités et les compétences requises dans les TIC. »a-t-elle déclaré.

De son côté, la présidente du club des jeunes entrepreneurs, Choukri Abdillahi, a mis l’accent sur l’importance pour les jeunes lauréats de persévérer et de faire preuve d’assiduité lors de ces trois jours de formation.

« Profitez de cette formation, posez toutes les questions, mais aussi, n’abandonnez jamais vos rêves. Soyez persévérants et apprenez à accepter les échecs et relevez vous encore plus forts », a-t-elle lancé à l’endroit des apprenants. Prenant la parole en dernier lieu, Le secrétaire général du MCPT, Ahmed Youssouf Elmi, a d’emblée félicité les jeunes lauréats du concours «Génie-TIC-Genre ». Il n’a pas manqué de féliciter les jeunes participants à cet atelier de formation, pour leur créativité. Nul doute que cette formation en entrepreneuriat leur permettra, a-t-il dit, de réaliser leurs souhaits de trouver des débouchés dans le domaine des TIC. «Ce concours a, en effet mis en exergue l’existence d’un vivier inexploité de jeunes talents. Cette formation d’une durée de trois jours, qui s’inscrit dans la suite logique de la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC a pour objectif de permettre aux jeunes lauréats du concours « Génie-TIC-Genre » d’acquérir les bases en matière d’entrepreneuriat pour se lancer dans des carrières fructueuses », a-t-il affirmé avec force et conviction. M. Ahmed Youssouf Elmi a enfin tenu à remercier la présidente du club des jeunes entrepreneurs pour cette formation offerte à titre gracieux aux jeunes lauréats.

N. Kadassiya