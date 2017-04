MCPT : Les jeunes Djiboutiennes et l’univers du numérique

Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougueh a présidé hier la réunion préparatoire de la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC qui sera célébrée le 27 avril prochain. Cette journée vise à créer un environnement national propice dans le domaine des nouvelles technologies pour encourager les jeunes filles et les jeunes femmes djiboutiennes à envisager une carrière dans le secteur des TIC. En marge de cette journée, le ministère a organisé également un concours intitulé « Génie-Genre-TIC » destiné aux Djiboutiennes âgées de 15 à 30 ans.

Le ministère de la communication chargé des postes et des télécommunications organisera la 27 avril prochain la Journée Internationale des Jeunes Filles dans le secteur des TIC.

A cet effet, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications Abdi Youssouf Sougueh a réuni hier dans son cabinet le jury technique du concours lancé en marge de l’organisation de cette journée.

Ce concours intitulé « Génie-Genre-TIC » est destiné à toutes les jeunes Djiboutiennes âgées de 15 à 30 ans mais également au groupe mixte. Les points focaux des institutions partenaires et les membres de la commission ont pris part à cette réunion. La journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC découle de l’adoption de la résolution 70 par la conférence des plénipotentiaires de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), tenue en 2010 à Guadalajara , au Mexique et au terme de laquelle il a été décidé d’intégrer les principes de l’égalité homme-femme dans la mise en œuvre de tous les programmes et plans de l’UIT et de créer un nouveau réseau mondial des femmes décideurs dans les TIC. L’objectif de cette journée étant l’évolution des comportements à déployer des efforts pour que les jeunes filles puissent utiliser le potentiel des TIC et s’ouvrir à de nouvelles possibilités dans l’univers du numérique.

Concours « Génie-Genre-TIC » : booster les jeunes filles dans le secteur des TIC … Dans cette optique, le comité d’organisation de cette journée a mis en place un concours pour détecter les jeunes innovateurs avec des projets ayant un impact dans les secteurs des nouvelles technologies de l’information. Le concours est ouvert aux jeunes filles et également aux groupes mixtes qui ont déposé des projets relatifs à la création des applications mobiles et réseaux, gestion d’un réseau administratif, la production numérique et tout autre projet ayant trait aux nouvelles technologies.

Les domaines concernés par ce concours étaient la santé, l’éducation, l’agriculture, le commerce, les télécommunications et l’administration publique. La tenue de la journée internationale des jeunes filles dans le secteur a un double objectif. Il s’agit premièrement d’impliquer les jeunes filles dans l’innovation des domaines des TIC mais également de mettre en place un environnement permettant aux jeunes filles djiboutiennes de s’exprimer et de se faire accompagner, et ce dans le but de développer des offres dans les services des TIC.

Dans un bref discours, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications Abdi Youssouf Sougueh a exhorté les membres des différentes commissions et les membres du jury technique à « faire preuve de sérieux. Nous nous devons, a-t-il dit, d’aider les jeunes filles djiboutiennes à occuper la place qui leur revient dans le secteur des TIC. » Le ministre a par ailleurs déclaré que cette journée avait pour objectif de sensibiliser les jeunes filles à s’impliquer davantage dans le secteur des nouvelles technologies de l’information.

Notons que le concours « Génie-Genre-TIC » a officiellement pris fin hier. Les lauréats se verront attribuer les prix lors de la journée internationale des jeunes filles dans les TIC qui se tiendra le 27 avril prochain.

N. Kadassiya