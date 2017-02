Marché de la télédistribution numérique à Djibouti : Djib-IPTV, un nouvel acteur

Hier, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, et son collègue du Budget M. Bodeh Ahmed Bodeh ont parrainé le lancement des activités de la société Djib-IPTV, un nouvel opérateur de la télédistribution numérique.

Depuis quelques années, la télévision satellitaire et numérique a conquis le cœur des Djiboutiens. On voit la prolifération d’antennes paraboliques de différentes dimensions sur les toits des maisons un peu partout dans la capitale. Ce marché, qui n’était pas jadis structuré, a connu des progrès considérables. Et des sociétés de diffusion se sont créées à l’échelle nationale. Jusqu’à hier, Djibsat et Télésat se disputaient les faveurs des clients potentiels à coups de slogans publicitaires. Un nouvel acteur a fait irruption sur le secteur de la télédistribution numérique. il s’agit de Djib-IPTV qui compte se frayer un chemin dans ce marché florissant.

Le lancement officiel des activités de Djib-IPTV a eu lieu hier dans ses locaux situés près de l’hôtel de ville et ce en présence de nombreuses personnalités. Citons notamment le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, et le ministre du Budget, Bodeh Ahmed Bodeh. Après la coupure du ruban inaugural, le directeur général du nouvel opérateur, Moussa Ali Hirab a fait une brève présentation sur les services, produits et chaînes de télévision du bouquet numérique que Djib-IPTV se propose d’offrir au public.

A l’entendre, le manager est convaincu que la télévision n’est pas seulement un moyen d’épanouissement mais aussi une source d’informations et de connaissances.

Dans le but d’attirer une large clientèle locale, Djib-IPTV compte mettre en œuvre des mesures incitatives. « Notre souhait est d’arriver un jour à équiper la majorité des foyers du pays », nous a confié le patron de Djib-IPTV.