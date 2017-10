MAPE-RH/PRAREV : Inculquer l’esprit entrepreneurial aux femmes de la filière pêche

Un atelier sur la création et la gestion des activités génératrices de revenus s’est ouvert lundi dernier au palais du peuple. Une quinzaine de femmes de la capitale sont appelées à suivre cette formation. D’une durée de 3 jours, ces assises permettront aux participantes d’acquérir les connaissances de base en matière de création d’emplois. Cette initiative intervient après celles similaires qui se sont précédemment tenues à Arta, Obock et Tadjourah.

La direction de la pêche du Ministère de l’Agriculture poursuit son programme d’appui à la réduction de la vulnérabilité côtière (PRAREV). Celle-ci a organisé lundi dernier au palais du peuple une session de formation sur la création et la gestion des activités génératrices de revenus. L’initiative cible des femmes issues des milieux de la pêche et de l’agriculture.

La cérémonie de cette formation a été présidée par la coordinatrice du PRAREV, Beydane Miyir.

D’une durée de 3 jours, ces assises ont pour objectif de permettre aux organisations et associations de femmes du secteur de la pêche de créer des activités génératrices de revenus, d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il s’agira également pour la formatrice d’initier les apprenantes au processus de mise en œuvre d’une activité génératrice de revenus à l’échelle d’un microprojet et les inciter à créer leur propre entreprise. C’est tout le sens du PRAREV qui vise par ailleurs au renforcement de capacités des coopératives de la filière pêche. D’autres de ses volets s’articulent autour de l’appui à la résilience des habitats et du profil côtier, et la promotion des chaînes de valeur de la pêche,

Afin de mieux connaître les difficultés auxquelles sont confrontées les organisations professionnelles du secteur de la pêche, les équipes du PRAREV ont mené au préalable une étude sous forme de diagnostic qui reposait sur une approche participative. Celle-ci avait impliqué les différents acteurs du secteur de la pêche afin d’identifier les actions à entreprendre pour rendre les interventions du programme efficace.

La démarche était opportune. Elle supposait de se pencher sur les contraintes auxquelles sont en butte les organisations professionnelles et associations impliquées dans la pêche, de leurs capacités managériales, de leurs activités professionnelles, et de leur environnement organisationnel de travail.

Dans un mot prononcé lors de l’ouverture de cette formation, la coordinatrice du PRAREV a précisé que ce projet avait débuté le 16 septembre dans les régions de l’intérieur. « Le présent atelier porte sur la création et la gestion des activités génératrices de revenus au profit des organisations et des associations de femmes impliquées dans la pêche afin de leur permettre une augmentation du revenu et d’améliorer les conditions de vie et de travail des bénéficiaires de notre programme. Au total 60 femmes de la capitale et des régions de l’intérieur ont bénéficié de ce programme », a déclaré Mme Beydane Miyir.

A titre de rappel, la conception du PRAREV est basée sur une approche adaptée aux conditions locales et à la situation de pauvreté dans le pays et des populations des zones côtières touchées par les effets du changement climatique. Il s’agit pour ses instigateurs de jeter par ce biais les bases solides d’un développement durable, centré sur la gestion participative des ressources naturelles, et l’implication de toutes les parties prenantes.

N. Kadassiya