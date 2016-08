MAPE-RH/Direction de la Pêche : Un rapport sur la mangrove de Godoria et les récifs coralliens

La salle de conférence de l’hôtel Les Acacias a abrité hier un atelier de remise du rapport sur l’état de la mangrove de Godoria et des récifs coralliens. Organisé par la direction de la pêche, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêches côtières ou PRAREV.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, le programme d’Appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêches côtières Prarev , a initié deux études sur l’écosystème de la mangrove de Godoria et sur la résilience et la santé des récifs coralliens au niveau des trois aires marines protégées (Moucha/Maskali, Arta) et les Sept Frères (partie sud Obock)

Afin de vulgariser ces études, l’Unité de gestion et de coordination du Prarev a organisé un atelier de partage et d’échanges avec ses différents partenaires hier dans la salle de conférence de l’hôtel les Acacias. Cet atelier a porté sur des résumés, des résultats, des recommandations, des études en question ainsi que des interventions à mener afin de parfaire leur restauration et leur protection.

L’ouverture l’atelier a vu la participation du secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Dini Abdallah Omar, du secrétaire général du ministère de l’équipement et du Transport, M. Said Nouh, du directeur de la pêche, M. Ahmed Darar, du conseiller du ministre de l’agriculture, M. Ismael Elmi Habaneh, et du directeur des affaires maritimes p-i M. Ahmed Moussa Ahmed.

L’objectif du PAREV à travers ces études est de travailler à la protection des herbiers et récifs coralliens de Djibouti, sur 100 km2 environ, soit 50% de récifs et de restaurer 240 ha de mangrove. Ces études permettront des développer des actions adéquates afin de restaurer la mangrove et de protéger la santé et la résilience des récifs coralliens dans les aires marines protégés, ce qui contribuera à réduire les impacts du changement climatique sur les coraux et les mangroves qui constituent des écosystèmes vitaux pour les stocks de poissons.

Après un bref mot de bienvenue, le directeur de la pêche, M. Ahmed Darar, a rappelé aux participants l’objectif global du PRAREV qui, a-t il déclaré, est un programme destiné à appuyer les populations des zones côtières rurales, notamment les communautés des pécheurs affectées par le changement climatique.

« Il s’agit d’un programme qui privilégie l’idée et les principes d’une gestion de la pêche axée sur les écosystèmes c’est-à-dire une pêche responsable dans l’écosystème marin. »

« Travailler avec la nature, et non contre elle, apporte de multiples bienfaits, y compris pour la préservation du climat… »

Le secrétaire général du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Dini Abdallah Omar, a d’entrée axé son propos sur le rapport de l’étude réalisée par le directeur de la pêche et la coordinatrice du PRAREV, Mme Beydane Miyir , qui selon lui, viennent compléter la vision de son institution qui est de restaurer, préserver ou maintenir les habitats, les écosystèmes marins et les ressources naturelles de notre pays.

« Les écosystèmes marins jouent un rôle essentiel dans les régulations du climat. A l’heure actuelle, ils absorbent prés de la moitié des émissions de dioxyde de carbone générées par l’homme. Ils participent donc de manière indispensable à notre lutte contre le réchauffement planétaire. Travailler avec la nature, et non contre elle, apporte de multiples bienfaits, y compris pour la préservation du climat. »

M Dini Abdallah Omar a poursuivi en précisant que les résultats de cette étude illustraient la volonté du PRAREV d’augmenter les revenus des bénéficiaires et les débarquements de poissons supplémentaires sans affecter l’état de la ressource, à travers les actions de restauration, de préservation , de conservation et de protection. « Nous sommes résolument inscrits dans une démarche cohérente et pragmatique fondée sur de fortes convictions que la protection de notre environnement marin dans sa diversité a un rôle essentiel à jouer dans la marche de notre pays vers la croissance et le développement durable », a-t-il dit.

Le conseiller du ministre de l’agriculture, de l’eau, de la pêche et de l’élevage chargé des ressources halieutiques, M. Ismael Elmi Habaneh, qui s’est exprimé au nom du ministre de l’agriculture, a rappelé que contrairement à certains pays côtiers, le site de Godoria comptant 240 ha, est considéré comme la plus belle mangrove de Djibouti, mais a connu une dégradation de plus en plus importante durant ces dix dernières années. « Le changement climatique est l’une des menaces les plus graves pour les récifs coralliens au 21ème siècle. Ils souffrent de dommages extensifs en raison du stress thermique et du blanchissement des coraux. A l’instar des autres pays, les récifs coralliens à Djibouti sont sains et caractérisés par un benthos mature et structurellement complexe, dominé par une variété de coraux. »

Ce faisant, le conseilleur du ministre a précisé que la présence de plusieurs activités de développement, longeant la zone côtière, comme les nouveaux ports et les raffineries de pétrole, peut causer la sédimentation et la pollution des eaux côtières, ce qui affecte les communautés de corail à cause de la réduction de la lumière.

Rappelons que le programme d’appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêches côtières PRAREV est financé par le fonds international pour le développement agricole «FIDA », le Fonds pour l’environnement(ASAP) pour une somme 11 millions de dollars. L’objectif global du programme est d’appuyer les populations des zones côtières rurales, notamment les communautés des pécheurs affectées par le changement climatique. Il s’agit d’un programme qui privilégie l’idée et les principes d’une gestion de la pêche axée sur les écosystèmes, c’est-à-dire une pêche responsable dans l’écosystème marin.

L’atelier de remise du rapport des études sur l’état de la mangrove de Godoria et sur l’état des récifs coralliens s’est poursuivi avec la présentation des résultats et recommandations par l’équipe du PRAREV, avant de se clôturer par la remise officielle du rapport au secrétaire général de l’habitat , M. Dini Abdallah, et au secrétaire général du ministère de l’équipement et des transports, M. Said Nouh .

N. Kadassiya