MAMCBW/UNESCO : Pour la revalorisation des langues maternelles

A l’instar du reste du monde, Djibouti a célébré mardi 21 février dernier la journée mondiale de la langue maternelle. Avec comme thème central ” Cultures, Langues et Enseignement», l’édition 2017 de cette journée internationale s’est déroulée au sein de l’Institut national de l’administration Publique (INAP). Le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh, y a parrainé une conférence co-organisée avec l’Institut de Recherche Indépendant de la Corne d’Afrique. L’événement a regroupé des femmes et hommes représentatifs des milieux intellectuels des pays de la région.

Les premiers mots des langues maternelles bercent l’enfance de chaque être humain. Des mots à travers lesquels tout enfant verbalise ses pensées et définit ses rapports avec les membres de l’entourage familial.

C’est une évidence de dire que la langue constitue le socle de l’identité culturelle de chaque communauté et individu. C’en est une autre d’affirmer qu’elle représente également le réceptacle ou l’instrument privilégié de formation du savoir-faire, des traditions, et la matrice de la créativité. Elle est surtout un vecteur de transmissions des connaissances du patrimoine culturel. Ainsi, les traditions et expressions, les chansons, la poésie et les proverbes révèlent la profondeur intrinsèque des liens entre la langue maternelle et le patrimoine culturel immatériel.

Cette thématique continue de mobiliser les compétences de l’UNESCO. Elle constitue un volet déterminant de la pérennisation des actions du gouvernement djiboutien, vouées au développement de meilleures offres de formations en langues maternelles au bénéfice de notre jeunesse.

En connaissance de cause, le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh, a fait sien le choix de célébrer la journée mondiale de la langue materne au sein de l’Institut national de l’administration Publique (INAP). La cérémonie commémorative a vu la participation du secrétaire général du MAMCBW, Mohamed Houssein Doualeh, du coordinateur du bureau local de l’UNESCO M. Idriss Youssouf Elmi, du président du Somali Pen, Abdallah Hadji, de la présidente de l’Afar Pen, Aïcha Mohamed Robleh, du conseiller technique auprès du Premier ministre, Chehem Watta, du directeur de la culture au MAMCBW, Osman Bouh Odowa, du directeur de l’Institut des Langues de Djibouti, Mohamed Hassan Kamil, du président de l’IRICA, Idriss Beksi Warsama, du directeur du centre culturel d’Hargeysa, Djama Moussa Djama, du conseiller technique auprès du ministre de la Culture, Idriss Moussa Ahmed. Notons aussi la présence sur les lieux de plusieurs intellectuelles en provenance des pays de la Corne de l’Afrique. Citons notamment Tirsit Yetbarek Seme de l’Université de Jigjiga.

Dans son intervention faite sur place, le ministre Moumin Hassan Barreh a rappelé que notre pays s’est engagé dans la voie de la revalorisation de nos langues maternelles témoignant ainsi de notre diversité linguistique et du multilinguisme national. «Cette volonté politique s’est traduite par la création de l’Institut des langues de Djibouti, l’implantation des centres Somali Pen et Afar Pen qui ont fait preuve de vitalité et d’initiatives, et dernièrement la mise en place de l’Académie régionale de la langue somalie. Un long chemin a été parcouru. Néanmoins des étapes décisives restent à franchir, et particulièrement l’alphabétisation et l’enseignement des langues maternelles Djiboutiennes. Car la langue maternelle facilite aux enfants l’acquisition des connaissances au commencement de la scolarité », a-t-il déclaré en substance.

De tels propos n’ont pas laissé insensibles les participants de la cérémonie. Lesquels ont ensuite confronté leurs points de vue autour de l’apprentissage des langues maternelles.

On a tiré de leurs débats une leçon majeure. Celle que la bonne maîtrise des subtilités de sa langue maternelle confère à chaque femme et homme de la dignité. Un préalable dont la satisfaction contribue au renforcement de l’épanouissement personnel et de la paix intérieure de chaque personne, et au maintien de la cohésion sociale de toutes les communautés. Elle façonne les pensées et libère le potentiel créatif de l’individu.

Rachid Bayleh