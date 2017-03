Mairie de Djibouti-ville /Office de la voirie : Une prise de contact sous le signe de la confiance

La maire de Djibouti-ville a effectué hier une immersion dans les différentes installations de l’Office de la Voirie de Djibouti (OVD). Dès son arrivée au quartier général de l’OVD, Fatouma Awaleh Osman était en compagnie de plusieurs élus communaux. L’édile de la capitale a été accueillie avec tous les honneurs dus à sa fonction élective par le directeur de l’OVD, Charmarké Youssouf Moussa, entouré des femmes et hommes représentatifs du personnel placé sous son autorité.

Cette prise de contact a débuté par une brève inspection des bennes basculantes, bennes multiples, et autres poids lourds stationnés dans l’arrière cour de la première base technique de l’office de la voirie. Mme Fatouma Awaleh Osman et ses accompagnateurs ont pu constater de visu le bon état de ces engins roulants. La visite guidée s’est poursuivie dans l’atelier d’électricité, les services en charge respectivement du recensement et contrôle, de la cartographie, du recouvrement des redevances, de la compatibilité, et du suivi de la collecte d’ordures ménagères et solides. Les visiteurs de marque semblaient apprécier la rigueur et le professionnalisme des agents en activité dans chacune de ces entités.

Ensuite, ils ont eu une réunion de concertation avec le directeur de l’OVD. Le haut responsable a su trouver les mots justes pour convaincre la maire et les autres élus locaux du caractère opportun des réalisations effectuées par l’office ces dernières années dans la collecte et le traitement des déchets solides. Il a aussi mis en exergue l’état d’avancement des projets en cours et les perspectives d’avenir de l’office de la voirie.

Sur ce, la maire de Djibouti-ville a eu droit à un exposé sur le nouveau système de suivi par GPS des engins de l’OVD.