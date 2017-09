Mahmoud Ali Youssouf prend la parole devant la 72e Assemblée générale des Nations unies

« Priorité à l’être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». C’est sur ce thème que le chef de la délégation djiboutienne à New York pour la 72e Assemblée générale des Nations unies, Mahmoud Ali Youssouf, s’est exprimé samedi soir. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères a fait d’abord un constat sur la situation du monde : « Le monde, a-t-il dit, fait face aujourd’hui, en dépit des progrès majeurs et d’opportunités nouvelles, à des défis multiples. Le contexte économique et financier demeure préoccupant, des menaces nouvelles émergent, les conflits changent de nature, certaines crises s’approfondissent et se complexifient. Le changement climatique est aujourd’hui incontestablement réel et produit en chaîne des catastrophes de grande ampleur ». Après avoir évoqué ce tableau peu réjouissant, le chef de la diplomatie djiboutienne a appelé à des actions communes et concertées de la communauté internationale. « Nous devons nous remobiliser pour revitaliser le multilatéralisme et souligner la place centrale de l’Organisation des Nations Unies », a-t-il martelé. A ce sujet, le ministre des Affaires étrangères a apprécié les réformes entreprises. Il a cité le repositionnement du système s de développement onusien dans la mise en oeuvre de I’Agenda 2030 pour I’Humanité, la réforme de la gestion et celle de l’architecture de la paix et de la sécurité. Pour M. MAY, ces réformes répondent au souci de faire de l’ONU un outil plus efficace qui réalise pleinement son potentiel au service des peuples du monde. « Je vous assure du soutien de mon pays à vos réformes », a-t-il dit. Par ailleurs, évoquant la situation dans notre région, le ministre a souligné que la République de Djibouti était satisfaite de la situation en Somalie depuis l’élection du président Mohamed Mahmoud Farmajo. « Nous saluons les nombreuses mesures encourageantes prises pour renforcer las relations avec les Etats membres da la Fédération somalienne et nous nous félicitons de la stratégie mise en place pour engager des reformas fiscales et économiques visant à mobiliser des ressources endogènes », a conclu M. Mahmoud Ali Youssouf à ce sujet.