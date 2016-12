MAECI/CCD/ANPI : Une meilleure compréhension des impératifs d’une diplomatie économique agissante

La conférence des ambassadeurs a poursuivi mardi dernier ses travaux hors des murs du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale(MAECI). Pas moins de 25 chefs de nos représentations diplomatiques à l’étranger, dont deux femmes, ont pris contact en milieu de matinée avec les figures emblématiques de la chambre de commerce de Djibouti (CCD).

La rencontre s’est tenue dans les locaux de la chambre consulaire. Avec comme ordre du jour l’examen des voies et moyens qui sont susceptibles d’assurer une large promotion de l’environnement d’affaires djiboutien auprès de potentiels investisseurs internationaux.

D’ailleurs, le motif a servi de fil conducteur au plaidoyer en faveur d’une meilleure visibilité de la place commerciale et financière de Djibouti que le président de la CCD a fait devant ses hôtes.

…Des actions concertées de lobbying. D’un ton solennel, Youssouf Moussa Dawaleh s’est d’emblée félicité de l’association des membres du bureau et cadres administratifs de la chambre consulaire au déroulement des activités de la seconde édition de la conférence des ambassadeurs.

Et ce sous l’impulsion du président de la République qui croit au rôle moteur du secteur privé dans le développement national. Le changement de paradigme explique assez les efforts du gouvernement, tournés vers la mobilisation opportune d’investissements conséquents, aussi bien publics que privés, afin de doter la RdD d’infrastructures modernes de transport multimodal. De tels avantages comparatifs et compétitifs confortent le pays à remplir sa vocation de plaque tournante régionale du commerce mondial. D’autant plus que notre petit havre tranquille se trouve au carrefour de l’Afrique, l’Asie, et l’Europe.

En vertu de ces considérations géostratégiques et commerciales, l’élu consulaire a soulevé la nécessité d’une meilleure compréhension des impératifs d’une diplomatie économique agissante. L’appel n’a pas laissé insensibles les chefs de nos représentations diplomatiques à l’étranger et les représentants du secteur privé. Mieux, le président de la CCD a exhorté les uns et les autres à mener de concert d’initiatives de lobbying partout où le besoin se fait sentir. L’attractivité de la destination s’en trouverait par ce biais améliorée aux yeux des communautés d’affaires du reste du monde. C’était du moins la conviction affichée de Youssouf Moussa Dawaleh.

L’avis donne du piment au renforcement du dialogue public-privé dans lequel les acteurs de la chambre consulaire restent les interlocuteurs privilégiés des responsables de nos chancelleries diplomatiques. Comprenez par là que leur cloisonnement n’a plus lieu d’être. Globalisation mondiale oblige. Ce contexte incite les deux parties au partage d’informations en leur possession.

D’un côté, la CCD est tenue de transmettre régulièrement aux diplomates de par le monde toutes ses informations pertinentes sur la conjoncture économique, les opportunités d’investissements, et le secteur privé djiboutien.

De l’autre, nos missions diplomatiques sont censées apporter aux milieux d’affaires nationaux leurs connaissances sur les différents groupes d’influences des pays dans lesquels ils sont affectés. Leur entregent sera d’une grande utilité pour jeter les bases solides d’un partenariat économique et commercial entre le secteur privé djiboutien et celui de leur pays d’accueil.

…Les missions diplomatiques, relais du guichet unique à l’étranger. C’est sur cette note d’optimisme que les ambassadeurs à bord d’un car ont pris le chemin du guichet unique de l’agence nationale de la promotion des investissements(ANPI), sis le long du boulevard de la République. Le directeur général de l’ANPI, Mahdi Darar Obsieh, entouré de ses principaux collaborateurs, les y attendaient. Notons la présence à leur côte de l’architecte Tolmone Almis Mahamoud qui a créé le design fonctionnel et futuriste de cette institution de création récente. Tout concourt au maintien d’une fluidité optimale dans la circulation des informations entre les occupants des lieux, issus des rangs respectifs de l’ANPI et des institutions partenaires.

C’était du moins la première impression tirée par les diplomates lors de leur immersion dans les installations du guichet unique. Les visiteurs de marque y ont en outre pris bonne note des propos du directeur général de l’ANPI sur l’allègement des procédures en vigueur. Qu’il s’agisse de la création d’entreprise, l’immatriculation au registre du commerce, la concession des terrains, l’obtention d’agréments spécifiques, la conversion des permis de conduire, l’abonnement aux services de Djibouti Telecom, l’EDD, et l’ONEAD, ou la délivrance des visas, titres de séjour, et autorisations de travail. Le tout est réalisé en un délai minimum et à coût réduit. L’argument semblait constituer une source de motivation pour les chefs de nos représentations diplomatiques sur les continents africain, américain, asiatique, et européen. Tant mieux dans la mesure où ces chancelleries diplomatiques doivent servir de relais efficaces au guichet unique auprès des communautés d’affaires étrangères. Et ce dans le but qui est de promouvoir les opportunités d’investissements existantes en République de Djibouti.