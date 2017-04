MAECI / SNU : L’IED abrite les travaux de restitution de l’UNDAF 2018-2022

La salle de conférence de l’Institut des Etudes Diplomatiques (IED) a abrité hier matin une table ronde sur le Plan-cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD) 2018-2022. L’événement a réuni sur place les agences onusiennes, les partenaires nationaux, des représentants de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers au développement.

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale M. Mohamed Ali Hassan et le représentant résidant par intérim du Système des Nations Unies (SNU) M. Jacques Higgins ont parrainé une table ronde qui consistait à l’élaboration d’un processus de préparation du PNUAD ainsi que la formulation de la feuille de route 2018-2022.

Durant cette table ronde, le SNU a réalisé un Bilan Commun Pays (BCP) afin de disposer d’une analyse complète et récente de la situation du pays, y compris une analyse économique. Les formulations du BCP et du PNUAD ont été conduites selon un processus fortement participatif qui a impliqué toutes les parties prenantes dans le cadre de groupes de travail thématiques. S’en est suivi un échange de commentaires provenant des représentants du gouvernement pour apporter de plus amples explications. Cette étroite concertation avec les autorités nationales a permis au SNU d’aligner ses axes de coopération sur les priorités nationales de développement identifiées principalement dans la Scape 2035.

Le secrétaire général du MAECI M. Mohamed Ali Hassan a souligné que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD) 2ème génération prend en charge simultanément l’aspect de développement et celui de l’humanitaire. «Il permettra de développer des synergies et de renforcer la cohérence des actions du SNU, en application de la Déclaration de Paris.» Ajoute-t-il. Il a finalement remercié le système des Nations Unies présents à Djibouti pour leur assistance à l’action du gouvernement dont l’objectif est l’éradication de la pauvreté et l’amélioration du bien-être de la population.

De son côté le représentant résidant du système des Nations Unies M. Jacques Higgins a rappelé le processus de formulation et d’élaboration participative du Plan-cadre des Nations Unies pour l’Assistance au développement. Il a remercié les participants de leurs contributions à l’élaboration du document et du travail effectué à ce stade dans un exercice qui a duré une année. Il a en outre indiqué que le PNUAD s’inscrivait parfaitement dans la vision Djibouti 2035 et la SCAPE 2015-2019 ainsi que dans l’Agenda 2030 et les objectifs de développement durables (ODD) adopté en 2015 par l’assemblée générale des Nations Unies.

Les différentes interventions au cours de ce tête à tête ont produit un ensemble de résultats qui contribueront à la réalisation des résultats attendus. Ils évolueront et s’adapteront en fonction de questions émergentes et de décisions prises par les représentants du gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes.

L’existence de la pauvreté endémique, le chômage massif, le retard pris dans la mise en œuvre du processus de décentralisation et l’instabilité sociale au niveau national, y compris les sécheresses récurrentes dues au réchauffement climatique d’une part, et les menaces en matière de sécurité à l’échelle de la sous-région dont l’impact contribuerait indirectement à l’émergence de crises humanitaires susceptibles de générer des mouvements migratoires et accroitre le nombre de populations vulnérables d’autre part, pourraient compromettre l’atteinte des résultats du PNUAD.

Les 4 priorités stratégiques retenues au terme de ce plan en 2022 sont :

§ La croissance économique inclusive et durable ainsi que la réduction de la pauvreté.

§ Le renforcement des services sociaux et le développement humain.

§ Le renforcement de l’environnement et des institutions responsables de la bonne gouvernance.

§ Le renforcement de la résilience et promotion du développement régional durable et équitable.

Ces derniers sont fondés sur les valeurs universelles des droits de l’homme, de l’égalité de genre et de l’équité. A noter qu’une coordination au sein du système des Nations Unies et avec la partie nationale sera le garant de l’atteinte de ces résultats.

Rachid Bayleh