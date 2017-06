MAECI – Me Mourad Farah consul honoraire de Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, porte parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu jeudi dernier Me Mourad Farah venu lui remettre une copie de ses lettres de créances en qualité de consul honoraire de Tunisie à Djibouti.

Le chef de la diplomatie djiboutienne et le nouveau consul se sont engagés à poursuivre le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays frères. Le ministre s’est félicité de la nomination de Me Mourad et lui a réitéré son soutien et sa disponibilité pour l’aider à accomplir sa mission.

Me Mourad a été, dans les années 70, le premier Djiboutien à ouvrir une étude notariale. Pendant plusieurs années, Me Mourad a été consul honoraire du Japon et a été médaillé par l’Empereur du Japon pour les services rendus au pays du Soleil Levant.