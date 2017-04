MAECI : Djibouti condamne les attaques antichrétiennes en Egypte

La République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perpétrés contre des églises coptes, à Tanta, au nord du Caire, et à Alexandrie et qui ont coûté la vie à au moins 44 personnes et blessé plus de 120 autres. De telles attaques criminelles contre des innocents ne peuvent être justifiées. Ceux qui en sont responsables doivent être traduits en justice. La République de Djibouti exprime ses condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple égyptien ami ainsi que ses voeux de prompt rétablissement aux blessés.La République de Djibouti se tient aux côtés des autorités égyptiennes dans la lutte contre le terrorisme.