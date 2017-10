M. Murad Abdoulhadin reçu au palais de la République

En visite à Djibouti à l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, le président du comité exécutif de la région du peuple Harari, neuvième région autonome d’Ethiopie, M. Murad Abdulhadin, a été reçu hier au palais de la république par le président Ismaïl Omar Guelleh. La rencontre, qui a eu lieu en présence du président du parlement, a permis au chef de l’Etat et au président de la région du peuple Harari d’évoquer les relations d’amitié et de coopération entre l’Ethiopie et la République de Djibouti, deux pays frères qui sont aujourd’hui cités en exemple en matière d’intégration économique régionale. Liés par des partenariats stratégiques dans des domaines névralgiques et vitaux tels que la lutte contre la soif, l’insécurité alimentaire, la logistique, le transport, les télécommunications et le commerce, les deux pays sont en voie d’entériner désormais ensemble une collaboration nouvelle dans le domaine du tourisme. Ville fortifiée au Moyen-âge et ayant conservé des traditions et une singularité, Harar, capitale de la région éponyme est une cité à forte potentialité touristique. Il a été question au cours de cette audience de jumeler Harar et la ville d’Arta.