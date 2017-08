Lutte contre le VIH/Sida : Priorité au respect des droits humains des PVVIH

A Djibouti, le VIH/SIDA constitue toujours un problème majeur de santé publique. L’expérience dans la lutte contre le VIH/Sida soulève des questions scientifiques et médicales ainsi que des questions d’éthiques et juridiques affectant les doits de l’homme. La Déclaration de Paris (1994) rappelait que les PVVIH (Personne Vivant avec le VIH/SIDA) devant faire partie de la solution et sollicitait l’engagement des gouvernements au principe d’une implication accrue des PVVS.

Ainsi, les autorités Djiboutiennes, à travers le ministère de la santé, ont décidé d’engager une bataille contre les discriminations vis-à-vis des PVVIH. C’est pourquoi, le secrétariat Exécutif du CTILSPT et le PNUD ont mis en place un programme ambitieux d’appui juridique, pour encourager la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte du VIH/ Sida et les PVVIH.

Une première série de formation a débuté hier dans la salle de réunion du secrétariat Exécutif pour une trentaine d’associations à base communautaire avec le concours du RNDP+. Ces formations, qui concerneront environ 150 personnes de différentes associations, sont animées par maitre Abdillahi Aïdid Farah , avocat à la cour. Cette journée a été l’occasion pour tous les apprenants de présenter leurs associations leurs associations respectives et leurs principales activités.

Issus de tous les quartiers de la capitale , ils seront amenés a informer a leurs compatriotes sur la lutte contre la discrimination et la stigmatisations.

En effet, les personnes qui vivent avec le VIH ont besoin d’être soutenues pour faire face aux défis multiples d’une maladie chronique, incurable et en général fatale, qui peut entraîner un rejet social. L’angoisse dramatique de l’annonce du diagnostic, des malades souvent jeunes et fragilisés, le vécu de la maladie et l’incidence de ses complications sur la vie psychique et sociale rendent incontournable leur prise en charge médicale et psychosociale.

L’objectif général recherché est d’améliorer la qualité de vie des PVVIH et des autres groupes vulnérables à travers la réduction de la stigmatisation et la création d’environnement légal propice à Djibouti.

Le dispositif l’égal étant en place, la loi n 174AN/ 07/5eme de la 12/03/2007 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH et fixant leurs devoirs et responsabilités, donne aux PVVIH, à leurs familles et aux groupes vulnérable des droits spécifiques comme le droit à l’emploi, aux soins et à l’éducation. Cependant, la plupart des PVVIH ne sont pas informées de leurs droits.

Mohamed Chakib