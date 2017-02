Lutte contre la traite humaine – Des forces de l’ordre mieux formées et informées

L’académie de police Idriss Farah Habaneh, sis à Nagad, a abrité hier l’ouverture des travaux d’un atelier sur la traite d’êtres humains. D’une durée de 3 jours, la session de formation est dispensée aux représentants de différentes forces publiques et régaliennes du pays comme la police, la marine, la gendarmerie, et les gardes côtes.

Djibouti, petit havre de paix dans une région tourmentée par d’interminables conflits, accueille tous les jours des migrants livrés à eux-mêmes. Parmi ces populations déplacées figurent bien tristement des mineurs non accompagnés qui constituent des proies faciles pour les trafiquants peu scrupuleux.

C’est dans ce contexte que l’organisation internationale pour les migrations(OIM) a organisé hier, au sein de l’académie de police Idriss Farah Habaneh, un atelier consacré au renforcement de capacités des forces de l’ordre dans la lutte contre la traite des êtres humains. La cérémonie inaugurale de la session de formation a vu la participation d’importantes personnalités. Citons, entre autres, le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la chargée de mission du bureau de l’OIM à Djibouti, Lalini Veerassamy, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, et le représentant de l’ambassade du Japon à Djibouti, Kahei Tsubone .

D’une durée de 3 jours, ces assises studieuses sont animées par une consultante de l’OIM en provenance de Paris. Sous sa houlette, les apprenants, issus des rangs respectifs de différentes forces publiques et régaliennes du pays, sont appelés à consolider leurs acquis de connaissances dans l’identification des multiples cas de traite humaine.

C’était d’ailleurs tout le sens de l’intervention que le directeur général de la police nationale a faite sur place. « Cette formation vise au renforcement de capacités de nos forces de l’ordre en vue de prévenir d’éventuels risques de traite humaine», a-t-il dit d’un ton sobre.

De son côté, la cheffe de la mission de l’OIM a mis en exergue l’importance que revêt la lutte contre la traite d’êtres humains à Djibouti, une destination de transit pour des centaines de migrants fuyant les conflits sévissant dans leurs propres pays. Elle n’a pas manqué d’adresser des remerciements appuyés au gouvernement japonais pour son soutien permanent et ses contributions conséquentes au noble combat de l’OIM.

« Le Japon se trouve parmi les 3 trois plus grands bailleurs de fonds permettant à notre organisation de mener à bien ses missions et d’appuyer efficacement les Etats membres», a-t-elle déclaré en substance.

A l’entendre, le principal but de l’OIM est d’intensifier la riposte contre la traite humaine à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes d’assistance directe aux migrants, de sensibilisation des candidats à l’exil et des acteurs institutionnels nationaux, et de renforcement de capacités de ces derniers.

« En décembre 2012, le bureau de l’OIM à Djibouti a organisé un séminaire national sur la traite des personnes qui avait regroupé des représentants de différents ministères sectoriels. Les recommandations issues de ce séminaire ont débouché sur le renforcement de capacités des forces de l’ordre en 2013, et la production et dissémination des plusieurs matériels de sensibilisation dans la lutte contre la traite des êtres humains », a rappelé Mme Lalini Veerassamy avant de relever avec insistance la pleine implication de son institution onusienne depuis 1995 dans ce sens.

Pour sa part, le représentant de l’ambassade du Japon à Djibouti, est revenu sur le flux de migrants transitant dans notre pays. «Si certains mouvements migratoires sont liés aux problématiques de sécurité ou d’économie dans les pays d’origine. Derrière d’autres mouvements, il y a des trafiquants qui abusent de la crédulité des migrants. Ceci est de plus en plus alarmant avec l’instabilité de mise chez les voisins de Djibouti. La guerre civile au Yémen s’est traduite par un afflux massif des migrants et de réfugiés vers Djibouti. Il est à rappeler que l’état d’urgence en Ethiopie de l’an dernier a aussi eu pour effet d’accentuer le flux migratoire vers Djibouti. D’où l’importance de cette formation pour contrer le fléau de la traite humaine qui est porteur de menaces d’insécurité et d’urgences humanitaires auxquelles est confronté le pays», a conclu M. Kahei Tsubone.

N. Kadassiya