Lutte contre la soif : Le FIDA soutient un nouveau programme de gestion des eaux et des sols

L’ambassadeur de Djibouti à Paris et représentant permanent auprès de la FAO a signé lundi dernier à Rome avec le Représentant du FIDA un accord de financement d’un nouveau programme de lutte contre la pénurie d’eau à Djibouti.

L’ambassadeur de la République de Djibouti en France, Ayeid Mousseid Yahya, Représentant Permanent auprès de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) a signé à Rome, le 23 janvier 2017, pour le Gouvernement djiboutien avec le FIDA (Fonds International de Développement Agricole) représenté par son Président M. Kanayo F. Nwanze, un accord pour “lutter contre la pénurie d’eau dans les zones rurales de Djibouti”.

Le Programme de gestion des eaux et des sols, un projet du FIDA, sera déployé dans les régions d’Arta, de Dikhil et de Tadjourah. Il couvrira un total de 13 parcours et bénéficiera à quelque 66000 personnes.

Le programme intensifiera, consolidera et complètera les interventions et les investissements du précédent programme de mobilisation des eaux de surface et de gestion durable des terres financé par le FIDA, en élargissant les parcours existants et en en ouvrant de nouveaux. Cette approche vise à améliorer les structures de collecte des eaux de surface ainsi que la restauration et la régénération des pâturages.

En marge de cette signature, l’Ambassadeur Mousseid Yahya, a eu des entretiens en aparté avec le directeur exécutif adjoint du PAM, M. Manoj Juneja et le Directeur Général Adjoint de la FAO, M. Laurent Thomas à propos des différents programmes de développement agricole rural mis en œuvre en République de Djibouti.