Lutte contre la soif : Un élan national appuyé par les organismes internationaux

Lundi dernier, l’unité de gestion des projets du ministère de l’Agriculture a organisé un atelier consacré à la présentation du rapport d’activités 2016 du PRODERMO, projet de développement rural et mobilisation des eaux.

Depuis 2008, et sous différentes appellations, le gouvernement djiboutien met en œuvre des programmes destinés à juguler la soif et à donner aux populations vulnérables de nos plaines dévastées par la sécheresse les moyens de résister et de sauver leur mode de vie. Le programme de mobilisation des eaux et gestion durable de terre (PROMES-GDT) qui a été mis en œuvre dans trois régions du pays, a ainsi changé la vie des bénéficiaires grâce à des ouvrages de qualité réalisés sur le terrain et gérés par les habitants. Puis vint le PRODERMO, le programme de développement rural et mobilisation des eaux, mis en œuvre depuis 2012.

Ce programme aussi a tenu ses promesses et des financements additionnels ont été nécessaires pour en faire bénéficier le plus grand nombre de Djiboutiens du monde rural. Comme c’est le cas chaque année au mois de janvier, l’Unité de gestion des projets du ministère de l’Agriculture qui est en charge de la mise en œuvre du PROMDERMO, organisait un atelier de rapport annuel et de PTBA (plan de travail et Budget annuel) du PRODERMO initial et additionnel et du PRODERMO FA 2.

Ces termes techniques signifient que le programme initial a été prolongé grâce à un premier financement additionnel suivi d’un autre dont l’entrée en vigueur date de décembre dernier.

De nombreux partenaires au développement appuient les efforts du gouvernement dans le cadre de sa longue lutte contre la soif : PAM, FAO, UE, PNUD, etc. Lundi dernier lors de cette réunion à L’UGP, le coordinateur de ces projets, l’infatigable agronome Baragoïta Saïd, a remercié les partenaires et rappelé que le PRODERMO, mis en œuvre dans trois régions du pays, avait largement atteint, voire dépassé ses objectifs initiaux. Comme le PROMES-GDT mais à une plus grande échelle, le PRODERMO comprend des volets formation qui permettent aux bénéficiaires de tirer durablement profit du projet.