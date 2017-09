Lutte contre la soif à Obock : Des ONG nationales en action dans le village de Firiris, en région obockoise

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet en cours d’exécution intitulé « Projet intégré d’amélioration de l’accès à l’eau potable pour deux quartiers périurbains de Djibouti-ville et deux villages des régions rurales du pays » financé par la délégation de l’Union Européenne, l’ONG Paix et Lait et l’Association Action Plus Obock (AAPO), association partenaire et codemandeur de ce projet, ont procédé, le jeudi 14 septembre 2017, à une opération de distribution de kits de stockage d’eau et à une formation au profit des populations vulnérables du village de Firiris, en région d’Obock.

Cette cérémonie a vu la participation du Vice-Président du Conseil régional de la région d’Obock, M. Ahmed Ali Cheick, des chefs coutumiers du village, du Président de l’AAPO M. Ahmed Mohamed Abdo, des responsables de l’ONG Paix & Lait dont le coordonnateur du projet, M. Abdi Mohamed Daher et les populations de Firiris.

En effet, le matériel distribué à Firiris comprenait des fûts de 200 litres, des jerricans de 25 litres et des brouettes aux 50 ménages les plus vulnérables identifiés par les responsables locaux et régionaux. Ils permettront à ces bénéficiaires d’améliorer leurs conditions d’accès à l’eau potable, notamment le transport, le stockage et la conservation de l’eau à domicile. L’objectif de ce projet est de contribuer à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable dans le milieu rural par la distribution des kits de conservation d’eau et la sensibilisation et, dans un autre volet, la sensibilisation et la formation sur les pratiques d’hygiène. Après les mots de remerciements des chefs de cette localité aux autorités régionales et aux associations porteuses du projet, le vice-président du conseil régional, M. Ahmed Ali Cheick, a remercié les ONG et a rappelé que l’accès à l’eau est une des priorités du gouvernement.

Dans son intervention, M. Ahmed Mohamed Abdo a remercié, au nom des associations, le gouvernement et en particulier le ministre en charge de l’eau, M. Awaleh, les partenaires financiers et les autorités régionales de leur soutien dans la mise en œuvre de ce projet. Puis une série de sensibilisation et de formation sur les pratiques de l’hygiène(individuelles et collectives) ont été dispensées surtout les lavages des mains, à la communauté venue y assister, à l’aide des supports conçus à cet effet, avant la distribution des matériels.

D’autre part, dans le cadre de ce projet, une autre activité est prévue à Firiris visant à l’installation d’un système solaire au niveau du forage de cette localité, dans les prochains mois.