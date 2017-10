Lutte contre la piraterie maritime : Consolider les acquis

Le ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a parrainé l’ouverture des travaux d’une conférence régionale sur le Code de conduite de Djibouti, hier au centre régional de formation maritime(CRFM), sis à Doraleh. L’événement y a regroupé des personnalités civiles, diplomatiques, et militaires, aussi bien djiboutiennes qu’étrangères. Il s’agissait pour les instigateurs de cette rencontre d’inciter par ce biais les pays signataires du Code de conduite de Djibouti à réaffirmer la poursuite de leurs engagements en matière de coopération quant au renforcement de la stabilité régionale. Les perspectives d’échanges dans divers domaines ont été soulevées lors de cette conférence. Il a été question de la sécurité maritime, la formation, et l’entraînement. Dans son discours d’ouverture de ces assises, la directrice du CRFM, Mina Houssein Doualeh, a indiqué que « les pays riverains du littoral occidental de l’océan Indien et du Golfe d’ Aden, signataires du Code de conduite de Djibouti, ont pris l’engagement d’instaurer et de pérenniser une coopération basée sur la confiance mutuelle entre les acteurs de nos administrations maritimes et forces en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité en mer».

Aussi, elle a mis en exergue les piliers du CRFM de la République de Djibouti qui sont au nombre de 4. Citons notamment le partage d’informations, le renforcement des capacités des agences nationales chargées des activités de police en mer, l’harmonisation des législations dans le cadre de la riposte régionale contre la piraterie maritime. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Défense a rappelé que le Code de conduite de Djibouti a été adopté le 29 janvier 2009 par 20 sur 21 pays éligibles de l’Afrique orientale et australe, la péninsule arabique, et de l’Océan Indien. Ceci témoigne, a-t-il dit, de l’intérêt que nous portons à notre région. M. Ali Hassan Bahdon a également précisé que le CRFM a mis en place depuis 2011 des offres de formations destinées aux cadres et aux agents en charge de la sécurité maritime. Il importe maintenant de consolider les acquis dans la lutte contre la piraterie maritime au niveau régional.