Lutte contre les mutilations génitales féminines : Le légitime combat contre les MGF se poursuit

Dans le cadre du programme conjoint de protection des droits des enfants et d’abandon de toutes formes d’excision mis en œuvre par le ministère des affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs en partenariat avec l’UNICEF, la cheffe des services des programmes de ce ministère, Zeinab Moussa Dawaleh et le président du haut comité islamique de la Fatwa, Cheick Abdourahman Mohamed Ali alias Abdourahman Chamsoudin se sont rendus le mardi après-midi dernier du 12 septembre sur les hauteurs de la ville d’Arta et du village de Oueah. L’idée était de sensibiliser la population vulnérable de cette région sur les motifs des droits des enfants et notamment sur les risques sanitaires des mutilations génitales féminines.

A Arta… L’événement a eu lieu dans la grande salle de réunion de la mosquée centrale de la ville d’Arta, chef-lieu de larégion du même nom. Le cheikh Abdourahman Chamsoudin a animé des causeries de proximité sur les droits des enfants et les risques sanitaires d’une perpétuation de la circoncision féminine. Et ce, rappelons-le, aux côtés de la cheffe de service des programmes du ministère en charge des affaires religieuses, Zeinab Moussa Dawaleh, le Mu’adim de la mosquée Mahamoud Hassan Djama et des militantes des droits des enfants issues du voisinage. Ces dernières au nombre de 45 semblaient être sensibles au discours de Cheick Abdourahman Chamsoudin. L’homme est connu pour son attachement à la question. A l’entendre, la responsabilité parentale repose sur la protection des enfants et la jouissance de leurs droits garantis par la religion musulmane.

Cheick Abdourahman a indiqué que les collectivités ont un rôle très important à jouer à cet effet. Il a insisté en outre sur le fait que tous les enfants doivent jouir sans discriminations de leurs droits à la propriété, à l’éducation, aux soins de santé et à la nutrition.

D’un ton plus virulent, Cheick Chamsoudin a montré du doigt ceux qui pratiquent encore les MGF contre leurs filles. «Il n’existe ni verset ni sourate dans le Coran évoquant la pratique de ces chirurgies sur les appareils génitaux des filles!», a-t-il martelé avec insistance devant son auditoire essentiellement féminin. La cheffe de service du MAMCBW, Mme Zeinab Moussa a quant à elle appelé les femmes de cette ville à se serrer les coudes pour abolir cette pratique néfaste et barbare. Les plaidoyers des visiteurs sont allés droit au cœur des femmes de la ville d’Arta. Lesquelles sont déterminées à prendre en considération les propos de leurs hôtes.

Et à Ouéah. L’adjoint du cadi de ce village, Abdi Galab Sougal a rassemblé des militantes anti-excisions et une vingtaine d’autres, au siège du Centre de Gestion Communautaire (CGC) qui regroupe les associations féminines de Wéah et de Ged Qarwayneh. Des causeries similaires à celles d’Arta ont été tenues par le religieux et la cheffe de service.

Les trente femmes réunies pour cette occasion semblaient être sensibles aux différents discours des intervenants. Les organisateurs de ces pourparlers cherchent avec les différentes associations féminines de cette région à relancer le débat autour de ce sujet. Il s’agit de trouver les mots justes pour susciter l’adhésion de toutes les bonnes volontés au noble combat contre toutes formes d’excision. Lequel va de pair avec la promotion des droits de tous les enfants à la propriété, à la santé, et à l’éducation sans discrimination de sexe.

Comme leurs consœurs de la ville d’Arta, les femmes de Wéah ont à leur tour affiché leur détermination à poursuivre la lutte contre les violences discriminatoires et inhumaines que les communautés locales continuent d’infliger aux filles au nom du respect des traditions ancestrales. Elles ont pris l’engagement de mener un combat acharné contre l’excision sous toutes ses formes.

