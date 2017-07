Lutte contre la corruption : Moralisation des pratiques de la haute fonction publique Les prémices d’un processus salvateur

La commission nationale de lutte contre la corruption a tenu hier, dans les locaux du Ministère de l’Equipement et des Transport (MET), une réunion sur la déclaration de patrimoine des acteurs de la haute fonction publique. La séance de travail a regroupé autour d’une table ronde le secrétaire général du MET, Saïd Nouh Hassan, l’ensemble des directeurs de ce même département ministériel, et plusieurs membres de la commission nationale de lutte contre la corruption avec à leur tête le directeur en charge des investigations et de la déclaration de patrimoine, Hamza Abdi Aden.

La rencontre est intervenue dans le cadre de la mise en application de la Loi n°03/AN/13/7ème L complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, promulguée en 2013 par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh.

Le texte de loi érige la lutte contre la corruption au rang de priorité nationale. Il stipule la moralisation de la vie publique et la promotion de la bonne gouvernance sous les cieux djiboutiens.

Outre ce rappel, M. Hamza Abdi Aden a exposé devant ses interlocuteurs les prérogatives de la commission nationale de lutte contre la corruption.

A l’entendre, la dite-commission veut apporter des contributions significatives au vaste chantier de la bonne gouvernance qui constitue le 3ème axe directeur de la vision, intitulée «Djibouti 2035 » et initiée par le président de la République.

Il a aussi évoqué le contenu de la déclaration de patrimoine. Laquelle concerne tous les hautes cadres de la fonction publique, et toute personne exerçant un mandat électif au niveau local et national. Elle porte sur l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers sur le territoire national comme à l’étranger dont le ou la déclarant(e) assujetti(e) est propriétaire. Sans oublier ceux qui appartiennent à sa ou son conjoint(e) et à ses enfants mineurs.

Neima Ahmed