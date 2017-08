Lutte contre la corruption : L’Éthiopie forme une nouvelle force

L’Éthiopie a formé une nouvelle force pour lutter contre la corruption, composée d’importantes institutions gouvernementales, alors que ce pays d’Afrique de l’Est a entrepris une campagne massive de répression de la corruption.

Cette nouvelle a été annoncée sur les médias étatiques éthiopiens vendredi par Akiliu Mulugeta, directeur de prévention de la corruption auprès de la Commission fédérale éthiopienne de l’éthique et de la lutte contre la corruption (FEACC), qui a expliqué que les membres de cette nouvelle force seraient issus de la FEACC elle-même, du Parquet général, de la Commission de police fédérale éthiopienne, de la Commission de police d’Addis-Abeba et de l’Autorité éthiopienne des revenus et des douanes (ERCA).

Cette annonce coïncide avec l’arrestation de dizaines d’hommes d’affaires, d’intermédiaires et de responsables gouvernementaux dans le cadre de la plus grande opération de répression de la corruption qu’ait connu l’Éthiopie depuis des années. Les avoirs de centaines de personnes et de plusieurs entreprises ont également été gelés dans cette vaste campagne contre la corruption.

L’industrie sucrière, la construction routière et le bâtiment, l’immobilier, les institutions financières et les responsables de l’administration municipale d’Addis-Abeba ont été particulièrement touchés par ces arrestations. Le gouvernement éthiopien a désigné la corruption et les activités de constitution de rente comme l’un des facteurs ayant entraîné les émeutes dans ce pays en 2016. Le gouvernement éthiopien a depuis fait la promesse de mener des opérations à grande échelle pour lutter contre la corruption, un fléau qui mine ce pays, par ailleurs la plus grande économie d’Afrique de l’Est, qui a connu l’une des plus fortes croissances depuis ces dernières années dans le monde.

(Source: ADI)