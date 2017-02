Lutte contre les changements climatiques à Djibouti : Autonomisation des communautés rurales Un gage de capacités plus résilientes

Le secrétaire général du Ministère de l’Habitat, l’Urbanisme et l’Environnement(MHUE), Dini Abdallah Omar, a présidé hier, au Sheraton, un atelier de concertation sur la stratégie de riposte nationale face aux changements climatiques.

La tenue de cette rencontre rentrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Soutien à l’adaptation aux changements climatiques des communautés rurales des zones montagneuses de Djibouti ».

Cet atelier, animé par des experts nationaux et internationaux, a rassemblé un bon nombre de responsables de différents départements ministériels en charge de la problématique du changement climatique.

Au cours de ces assises, les débats se sont articulés autour des questions liées au contexte de l’élaboration de la stratégie nationale sur les changements climatiques.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du MHUE a mis en exergue les principaux aléas climatiques auxquels est confronté Djibouti. Il a évoqué les sécheresses et inondations récurrentes, les fortes variations de température, la pluviométrie de plus en plus faible, et l’augmentation du niveau de la mer’’. A l’entendre, de telles réalités climatiques affectent les régions de l’intérieur du pays. Elles constituent de sérieuses entraves au développement des menacent activités secteur primaire. Qu’il s’agisse de l’agriculture, l’élevage, ou la pêche. Les premières victimes du changement climatique sont évidement les femmes, les jeunes et les personnes âgées’’ comme l’a dit Dini Abdallah Omar.

Il a également souligné que ‘’Djibouti a posé un certain nombre de jalons pour démontrer son engagement à combattre les changements à combattre les changements climatiques’’.

En effet, de la signature de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 1995 à la ratification de l’Accord de Paris en 2016 et en passant par l’élaboration de son programme d’action national d’adaptation, le gouvernement n’a cessé de redoubler d’efforts pour protéger, à travers la mise en œuvre des projets de résilience, les couches sociales démunies, marginalisées et pauvres qui sont les plus exposées et les plus vulnérables face à cette menace environnementale.

Après les discours officiels, les participants de l’atelier se sont répartis en différents groupes pour discuter des sujets comme la sensibilisation et l’implication de la société civile, le développement des axes d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques. Les intervenants n’ont pas manqué de restituer leurs travaux au terme de leur rencontre.

Ils ont dit…

Dini Abdallah Omar, Secrétaire général du Ministère de l’Habitat, l’Urbanisme, et l’Environnement : – « La stratégie nationale sur les changements climatiques s’inscrit pleinement dans la vision du gouvernement qui vise à autonomiser et à améliorer les conditions de vies des populations rurales à travers la mise en place des capacités adaptatives et résilientes et la mise en œuvre d’une politique sobre en carbone grâce au développement des énergies renouvelables. Il est important de souligner les besoins d’interaction, de partenariat et de collaboration qui s’inscrivent dans un cadre dynamique en vue d’atteindre les objectifs escomptés à travers une approche multisectorielle. Ce partenariat va s’illustrer par l’instauration d’un mécanisme de coordination intersectoriel et ce afin de conjuguer les efforts déployés par les acteurs institutionnels concernés et es communautés bénéficiaires. Cette stratégie dépend de plusieurs facteurs dont le principal consiste à encourager la participation sans faille et l’implication des différentes institutions dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale sur le changement climatique ».

Mouna Yonis Hoche, Directrice de la coopération internationale et de l’intégration régionale au Ministère des Affaires Etrangères : – « Cet atelier de concertation sur la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques, initié par le MHUE, vient à point nommé. Car les réunions des groupes sectoriels, prévues dans le cadre de la coordination de l’aide (cadre de dialogue conduit par le MEFI et le MAECI), débutent le 14 février 2017. Quatre groupes sectoriels regroupant les ministères techniques, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers sont identifiés, dont un consacré aux changements climatiques et à la gestion de la résilience. La conscience mondiale face à ce phénomène est éveillée et amène la communauté internationale à développer les agendas de développement en fonction des changements climatiques (ODD13). Djibouti n’est pas en reste. En effet le gouvernement met l’accent sur l’adaptation aux changements climatiques à travers toutes ses stratégies de développement. La Vision 2035 s’articule autour de cette priorité dans son 1er cycle quinquennal et la SCAPE y prévoit un thème majeur ».

Hassan Moussa Obsieh, Cadre juridique au Ministère de la Santé : – « Cet atelier organisé par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a permis aux participants de soulever des questions majeures et liées aux changements climatiques, un sujet qui fait couler de l’encre sur a scène internationale de manière quotidienne. Les acteurs des ministères sectoriels et ceux du secteur privé doivent s’impliquer fortement dans la riposte nationale contre les changements climatiques. A travers l’organisation de ce genre d’assises, notre pays à choisi de mieux appréhender les problèmes de demain ».