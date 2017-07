Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : La BCD veille au grain

Une conférence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’est ouverte hier au Kempinski. La rencontre était organisée par la Banque Centrale de Djibouti (BCD) en étroite collaboration avec le COMESA et l’Union européenne. La cérémonie inaugurale de ces assises de 2 jours a regroupé sous les lustres du palace le gouverneur de la BCD, Ahmed Osman Ali, l’ambassadeur de l’UE à Djibouti, Adam Kulach, les membres respectifs du comité national de lutte contre le terrorisme et du sous-comité d’orientation contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des représentants du secteur privé, des opérateurs du secteur financier djiboutien, et plusieurs experts nationaux et internationaux.

La tenue de cet événement sans précédent intervient un moment où les opérateurs économiques de la place se sont multipliés avec une expansion remarquable dans le secteur financier.

Ainsi, les instigateurs de cette conférence se sont employés à sensibiliser les participants sur les exigences d’une meilleure maîtrise et prévention des risques déstabilisateurs de l’économie en général et du secteur financier en particulier qui sont inhérents au blanchissement d’argent et au financement du terrorisme. Deux fléaux de l’ère moderne qui nécessitent des ripostes appropriées à tous les niveaux. Il s’agit là d’un défi majeur que les pouvoirs publics djiboutiens, le secrétariat général du marché commun régional, et les acteurs de la communauté internationale, notamment l’UE, doivent relever de concert. C’était tout le sens des discours qui ont ponctué la présente conférence.

La représentante du COMESA, Elizabeth Mutunga, s’est dite fière de l’organisation de cette conférence et n’a pas manqué de féliciter le gouverneur de la BCD pour ses efforts de consolidation et de modernisation du système bancaire national. Elle a salué le respect des engagements pris par la République de Djibouti dans la mise en œuvre de la reforme structurelle du système bancaire et la lutte contre toutes formes de blanchissement des capitaux et de financement du terrorisme. Elle a par ailleurs passé en revue les risques de ces phénomènes qui déstabilisent l’économie nationale et mondiale.

Du haut de la tribune officielle, le gouverneur de la BCD a d’emblée rappelé que les activités criminelles de blanchiment des capitaux et de financement international du terrorisme constituent des fléaux majeurs de notre ère moderne qu’il faut absolument éradiquer sous peine de voir s’écrouler notre société.

« Ces phénomènes sont mondiaux. Aucun pays, aussi petit ou aussi grand soit-il, n’est à l’abri. C’est pourquoi, des réponses appropriées doivent être mises en place au niveau de chaque pays. Mais celles-ci seraient vaines, inefficaces, et totalement vouées à l’échec si elles ne sont pas prises de manière concertée et coordonnée à l’échelle régionale et internationale », a déclaré en substance M. Ahmed Osman Ali.

Ainsi, la conférence qui a débuté hier ses travaux, est une plateforme de sensibilisation de tous les acteurs nationaux concernés par les menaces posées par ces activités criminelles transnationales sur le système financier national, régional et international.Ces assises seront également l’occasion de faire le point sur les réalisations nationales dans ce domaine et de présenter aux participants les activités et les modalités de fonctionnement du service de renseignement financier de la BCD en charge de ces questions au niveau national.

Cette conférence vise à fournir aux participants une connaissance très précise des obligations juridiques et réglementaires en matière de LBC/FT et les moyens mis à leur disposition pour prévenir et dissuader l’utilisation du système financier à des fins criminelles.

Selon M. Ahmed Osman, en dépit du renforcement de notre arsenal juridique et règlementaire, les criminels sont en constante recherche d’éventuelles défaillances des dispositifs mis en place. Aussi la réponse la plus efficace est celle qui arrive à combiner les mécanismes de prévention, de dissuasion et de répression, assorties de lourdes peines infligées aux contrevenants.

Le gouverneur de la BCD a conclu son allocution en indiquant que la blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent des crimes graves et fortement préjudiciables au développement de notre économie et de celles du reste du monde. Il est de la responsabilité de tous les acteurs publics et privés de contribuer au processus de pérennisation de l’intégrité financière de notre pays. Cela nécessite une vigilance sans concession contre toute atteinte susceptible de saper la crédibilité de la place financière de Djibouti. Voilà en somme les objectifs de cette conférence qui vise au partage des connaissances et d’informations entre les acteurs institutionnels, aussi bien étatiques que privés. Il s’agit de mieux coordonner par ce biais leurs efforts et leurs ressources dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale et le financement du terrorisme.

Kenedid Ibrahim