Lutte antiterrorisme : Harmoniser les législations entre les Etats de la région

Hier au Kempinski se sont ouverts les travaux d’un atelier régional sur le terrorisme. Cette réunion, suscitée parl’Union européenne, regroupe de nombreux magistrats et officiers de police de plusieurs pays de la région. Les travaux ont été lancés par l’ambassadeur de l’UE à Djibouti, Adam Kulach, le procureur général, Djama Souleiman et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. Citons également la présence du procureur de la république, M. Maki Omar Abdoulkader.

S’exprimant en premier, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, a rappelé dans une allocution en anglais que la Corne de l’Afrique restait vulnérable au terrorisme et se trouvait actuellement confrontée à des menaces de la part de divers groupes terroristes.

« La proximité de la péninsule arabique ainsi que les frontières poreuses entre les pays de la région fournissent une toile de fond dans laquelle la radicalisation et le terrorisme peuvent prospérer », a-t-il estimé, avant de souligner la nécessité pour les polices et les magistrats de la région de travailler en commun.

Il a tenu à remercier l’Union Européenne pour son concours dans la mise en œuvre de cette démarche régionale permettant d’outiller les institutions qui interviennent dans la lutte antiterroriste. Même son de cloche du côté du procureur général, M. Djama Souleiman. Ce dernier a rappelé que le terrorisme était un phénomène transfrontalier, d’où l’obligation d’harmoniser l’arsenal juridique des pays de la région. « Malgré les efforts déployés pour mieux coordonner la prestation, a déclaré l’ambassadeur Adam Kulach, les programmes de lutte contre le terrorisme dans la région restent généralement fragmentés, à courte vue et compartimentés. Il est donc nécessaire d’adopter une approche régionale cohérente qui comble l’écart entre la lutte contre le terrorisme et la sécurité humaine en renforçant les capacités d’application de la loi et en favorisant la coopération régionale dans des domaines clés ».

Durant cette journée il a été aussi question de nombreux défis dans ce domaine dont notamment l’insuffisance des infrastructures de gouvernance et des capacités en matière de justice pénale, ainsi que le manque d’information sur les questions d’application de la loi dans la région.

Les travaux de cet atelier qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet de l’Union Européenne dans ce domaine dont les objectifs globaux sont, entre autres, d’ améliorer la capacité d’application de la loi en matière de lutte contre le terrorisme dans la Région de la Corne de l’Afrique et au Yémen, conformément aux droits de l’homme et à l’état de droit et d’accroître la capacité générale de prévention et d’enquête des pays de la région en améliorant la capacité de recueillir, d’analyser, d’utiliser et de diffuser des renseignements criminels sur des questions liées au terrorisme, améliorer la capacité des responsables de l’application de la loi et de la justice pénale des pays de la région à enquêter et à poursuivre les cas liés au terrorisme et surtout promouvoir et améliorer la coopération nationale et régionale en matière de terrorisme.