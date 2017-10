L’université d’été du RPP couronnée de succès

Première du genre, l’université d’été du Rassemblement populaire pour le Progrès a été couronnée de succès. Ouverte par le vice-président Abdoulkader Kamil, elle a été clôturée par le président du parti, le chef de l’Etat Ismaïl Omar Guelleh. Le triptyque Unité-Egalité-Paix, la Jeunesse comme vecteur de développement et enfin le rôle du RPP dans la transformation du pays ont été les principaux thèmes de cette université d’été. Mais de nombreux autres sujets ont été évoqués au cours de cette rencontre.

Université d’été. Le terme renvoie aux rencontres qu’organisent chaque année à la fin des vacances d’été les partis politiques français. Peut-être s’en est-on inspiré mais le fait est que l’université d’été du RPP qui a été clôturée hier par le président Ismaïl Omar Guelleh a eu un franc succès et aura été l’événement majeur de la rentrée politique. Durant deux jours, des universitaires, des étudiants, des chercheurs, des militants de base, des chefs de fédérations mais aussi de simples membres ont débattu avec les dirigeants des dossiers les plus importants. Minutieusement préparée par la direction du parti, la rencontre s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Le vendredi 29, jour d’ouverture des travaux de la rencontre, la troupe emblématique du parti, celle du 4 Mars, a galvanisé les participants par l’hymne du parti mais aussi par les chansons dédiées à l’action du président à la tête du pays.

Le vice-président du parti, le Premier ministre Abdoulkader Kamil , qui présidait cette séance a prononcé une allocution d’ouverture dans laquelle il a rappelé les grandes réalisations du parti, son rôle dans la restauration de l’unité nationale au lendemain de l’accession à l’indépendance, et son projet de société en cours de mise en œuvre.

Les thèmes abordés au cours de cette rencontre étaient multiples : « Unité-Egalité-paix, sommes-nous sur le chemin de nos aînés ? », la Jeunesse comme vecteur de développement et enfin, le « rôle du RPP dans la transformation du pays ». Après une pause-déjeuner, les travaux ont repris l’après-midi. Une projection-vidéo a retracé le parcours de ce parti dont le congrès fondateur a eu lieu sous les palmiers de Dikhil un matin de mars 1979, le 4 précisément. Le président Hassan Gouled Aptidon, a voulu, en créant ce parti, rassembler son peuple qui avait tant souffert des divisions. Le Rassemblement est à ce jour le parti au sein duquel toutes les composantes nationales sont représentées, c’est le parti de l’unité. Après cette vidéo, le secrétaire national à la Jeunesse, Dirieh Hachi Youfis, a pris la parole, suivi du secrétaire général Ilyas Moussa Dawaleh qui fait une note de présentation. Le second thème de la rencontre, « la jeunesse comme vecteur de développement », a été présenté. Différents panélistes ont pris le micro avant que le débat ne commence. Le modérateur de cette session était M. Abdourahman Djama Houssein. Le lendemain, samedi 30 septembre, le troisième thème, le rôle du RPP dans la transformation du pays, était à l’ordre du jour. Il s’agissait d’un débat avec le président du parti, le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh. « Par Université d’Eté, il faut surtout entendre la réalisation d’une rencontre-débats de fond sur les sujets les plus importants dans notre société » a dit le Président Guelleh, convié à répondre directement aux questions des militants et autres citoyens participant à cette séance dédiée au « Rôle du Parti dans la Transformation de Djibouti».

« Je pense que notre Parti et notre société toute entière doivent en premier lieu s’atteler à préserver les acquis les plus essentiels dont l’unité et la cohésion nationales » a indiqué en substance le Chef de l’Etat.

« Car seule une société unie, en phase avec elle-même et qui a su vaincre les démons de division et du tribalisme est en mesure de prétendre au développement durable » a-t-il clarifié. « A maintes reprises, notre pays a été confronté à de grandes difficultés qui ont failli mettre en péril son existence même par le fait de conspirations étrangères relayées par des opportunistes. » a-t-il rappelé.

«Mais à chaque fois, les desseins noirs ont échoué grâce à la détermination d’hommes d’exception au premier rang desquels, Feu Hassan Gouled Aptidon, Premier Président du pays et Père de la nation et son charismatique Premier Ministre Barkat Gourad Hamadou » a-t-il poursuivi.

Du reste, le Président de la République s’est livré au jeu des questions-réponses de cette rencontre originale.

L’accentuation des efforts visant à adapter notre système scolaire et universitaire aux besoins du marché du travail, la multiplication de rencontres et contacts dédiés à la réalisation d’une plus grande assimilation des objectifs de développement poursuivis par le Gouvernement, la poursuite et le renforcement des mesures relatives à l’insertion du plus grand de nombre de nos compatriotes, y compris les populations ayant un besoin spécifique, dans le circuit économique et financier…tout a été évoqué par le Chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh.

A maintes reprises, notre pays a été confronté à de grandes difficultés qui ont failli mettre en péril son existence même par le fait de conspirations étrangères relayées par des opportunistes. Mais à chaque fois, les desseins noirs ont échoué grâce à la détermination d’hommes d’exception …

ISMAIL OMAR GUELLEH