L’UNFD et l’ONUSIDA en campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA : Front commun contre la pandémie

«L’efficacité des réponses au VIH/SIDA dépend de notre capacité à répondre aux informations et aux sensibilisations que nous menons ». L’UNFD et l’ONUSIDA mettent en route un programme de mobilisation sociale ciblée.

Dans le cadre des activités de lutte contre le VIH/SIDA, l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) a organisé dimanche dernier un atelier de sensibilisation ciblant les associations des femmes et les leaders communautaires.

La séance solennelle d’ouverture de l’atelier a été coprésidée par la secrétaire générale de l’UNFD, Mme Fatouma Moussa, et la représentante de l’ONUSIDA à Djibouti, Mme Berthilde Gahongayire, en présence notamment de femmes parlementaires, d’élues communales et d’une trentaine de bénéficiaires du programme de sensibilisation.

Dans une allocution faite à cette occasion, la secrétaire générale de l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes a de prime abord fait savoir que « depuis longtemps, l’UNFD mène, avec l’appui et le financement de l’ONUSIDA, diverses activités de mobilisation sociale pour la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA ». Certes, a-t-elle poursuivi, « l’UNFD, sous l’égide de sa présidente la Première Dame, son excellence Mme Kadra Mahamoud Haid, s’est taillé un double rôle senior, s’appuyant sur ses propres relais disséminés dans tout le pays pour couvrir les activités d’information et de sensibilisation ».

Mme Fatouma Moussa a enchainé en mettant l’accent sur le fait qu’ « il est temps de renforcer les capacités des responsables des associations féminines et des élues communales sur l’infection du VIH/SIDA, en vue d’une saine information de la population sur les mesures prises pour une maîtrise de la pandémie ».

Selon elle, « l’efficacité des réponses au VIH/SIDA dépend de notre capacité à répondre aux informations et aux sensibilisations que nous menons. Nous devons donc débattre ouvertement pour aborder le problème et combattre la stigmatisation et la discrimination auxquelles sont confrontés les malades du sida. Par l’action collective à tous les niveaux, nous pouvons trouver l’énergie de traduire ce défi en action coordonnée ».

La représentante de l’ONUSIDA, Mme Berthilde Gahongayire, a, quant à elle, souligné que toutes les femmes djiboutiennes devaient être présentes et se rendre utiles en matière de sensibilisation sur la lutte contre le VIH/SIDA. C’est l’affaire de tous et de chacun. Les femmes en première ligne.

NEIMA EGUEH