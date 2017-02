L’UDJ en meeting dans les vieux quartiers

Les candidats du parti UDJ qui briguent la commune de Boulaos ont tenu entre jeudi et dimanche, des meetings dans les vieux quartiers, de l’Avenue Cheikh Houmed au quartier 6.

A quelques jours du scrutin régional et communal, les candidats de l’UDJ pour la Commune de Boulaos sont en meeting dans les vieux quartiers.

Le plus récent de cette série de meetings a eu lieu au cœur de la capitale, dans la très emblématique avenue 13, ou avenue Cheikh Houmed. Une foule de militants, de sympathisants et de curieux a accueilli les leaders de cette formation. Le meeting a des riverains de la fameuse avenue, c’est-à-dire les habitants des quartiers 1, 2 et 3. Ce fut l’occasion pour le «tête-de-liste » de l’UDJ, M. Warsame Houssein Moussa et son principal colistier, M. Abdallah, de présenter leur programme politique.

L’un et l’autre ont mis en exergue leur souhait d’instaurer une politique écologique pour la ville de Djibouti, de réformer le système de transport en commun avec des mesures adaptées à la situation des personnes handicapées et des seniors. ‘Nous voulons marquer une rupture avec les habitudes qui étaient en vigueur jusqu’à présent et montrer une nouvelle voie à nos concitoyens dans la gestion des affaires municipales », a affirmé avec fougue le leader de cette liste.

Le deuxième meeting des candidats de l’UDJ pour la commune de Boulaos, a eu lieu à Q.6 devant le château d’eau de ce quartier. Une importante foule de sympathisants est venue accueillir M. Warsama Houssein Moussa M. Warsama Houssein Moussa et ses collègues ont ainsi détaillé leurs idées axées sur la réhabilitation de la commune en matière de propreté et d’hygiène. Le jeune candidat a promis de travailler en étroite collaboration avec les associations et les ONG pour permettre à la « ville de retrouver sa dignité et sa propreté ». Rappelons également que le jeune candidat de la liste de l’UDJ pour la commune de Boulaos a hier matin effectué une tournée au cœur de la cité du stade où avec son staff il a fait du porte-à-porte pour présenter son programme aux habitants.

HAD & RG