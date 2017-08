Lors d’une visite des locaux et des moyens navals de la garde côtière djiboutienne : M. Liang salue le travail des garde-côtes djiboutiens

Le Commandant de la Garde côtière djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogoreh, a accueilli jeudi dans ses bureaux du quai de l’Escale marine le Capitaine de Vaisseau Supérieur Liang Yang, commandant de la base de soutien chinoise. M. Liang était venu visiter les installations et les moyens navals des Gardes-côtes djiboutiens.

Le Capitaine de Vaisseau Supérieur Liang Yang a apprécié les capacités opérationnelles de sécurité et de sûreté dans le domaine maritime de la Garde côtière djiboutienne et les résultats remarquables de ses missions. Il a tenu à féliciter le colonel Waïs pour les efforts et le travail remarquable qu’il effectue avec détermination à la tête de ce corps chargé de la sûreté et de la sécurité en mer. Le Commandant de la base de soutien chinoise a souligné que la Garde côtière djiboutienne était un élément important du dispositif régional chargé de la Sécurité et de la Sûreté maritime et de la lutte contre la piraterie maritime. M. Liang a convié les garde-côtes djiboutiens à partager leur expérience dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime avec la marine chinoise. Liang Yang s’est réjoui de l’excellence des relations de coopération et de coordination que les deux institutions viennent de nouer et a souhaité les voir se développer davantage.