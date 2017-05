L’ordre du jour de la 17e session ordinaire de l’assemblée générale de l’ACNOA

La 17ème session ordinaire de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) se tiendra du 9 au 11 mai 2017 à Djibouti. Cette convocation épouse les dispositions des statuts de l’Association.

La 17ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ACNOA qui intervient à l’entame de l’Olympiade 2017-2020 sera par ailleurs élective. Il s’agira de ce fait de procéder au renouvellement du Comité Exécutif de l’instance faîtière du Mouvement olympique africain pour le quadriennal 2017 – 2020 et de ratifier l’élection des Membres représentant les différentes Zones de développement au Comité Exécutif.

Par ailleurs, le projet d’Ordre du jour provisoire prévoit plusieurs autres points à savoir : une cérémonie d’ouverture ponctuée par diverses allocutions, l’Approbation du Procès-verbal de la 16ème session de l’Assemblée Générale ordinaire tenue à Flic en Flac les 24 et 25 novembre 2015, le rapport bilan 2013-2016 du Comité Exécutif, le rapport du Trésorier Général, les Rapports d’audits 2015 et 2016 par le Commissaire aux comptes PriceWaterHouse et l’examen et la ratification des budgets 2017 – 2020.

Les délégués pourront également, au cours des travaux, écouter et échanger sur les rapports des Commissions femme et sport et des athlètes et sur les communications des partenaires et des villes organisatrices de certains Jeux. Le renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ou la nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes et d’autres points sont également prévus dans ledit projet d’ordre jour.