L’ONG EVA au service des plus vulnérables

L’ONG EVA, en partenariat avec Action contre la Faim, a mis en œuvre pendant huit mois un projet intitulé « Réponse à l’insécurité nutritionnelle des populations vulnérables ». Ce projet a directement touché les habitants de deux villages du Gobaad, Bonta et Koutabouya, dans la région de Dikhil et de deux villages du Nord, Margoyta et Assa-Gayla, dans la région de Tadjourah. Le projet a été clôturé la semaine dernière.

Au cours de la dernière semaine du mois de juillet 2017, l’ONG EVA, en partenariat avec Action Contre la Faim, a procédé à la clôture du projet “Réponse à l’insécurité nutritionnelle des populations vulnérables de la République de Djibouti”. Une cérémonie de remise des ouvrages organisée à Bonta, une localité située dans la sous préfecture d’As-Eyla dans la région de Dikhil, a officiellement marqué la fin de ce projet qui s’est déroulé sur huit mois dans deux régions du pays, Dikhil au sud et Tadjourah au nord. Près de 100 personnes dont des dirigeants de l’ONG EVA, des représentants d’ACF, le sous préfet d’As-Eyla et des représentants et des leaders communautaires ont participé à la cérémonie qui s’est déroulée à l’ombre de l’arbre à palabres dans le village de Bonta. Financé par le Ministère français des Affaires Etrangères, ce projet d’urgence localisé sur plusieurs sites des régions concernées a ciblé au total 335 ménages, soit près de 1700 bénéficiaires directs dont 50% des femmes à travers des activités cash for works qui ont consisté à la mise en œuvre d’une série d’actions d’intérêt communautaire. A Bonta et Koutabouya, dans la région de Dikhil, comme à Assa Gaïla et Margoita dans la région de Tadjourah, hommes et femmes se sont mis à l’ouvrage pour réaliser des travaux de création et de réhabilitation d’infrastructures de base, de protection des ressources naturelles, d’hygiène et de santé. En échange de leur participation aux activités préalablement identifiées par EVA et les responsables locaux, les bénéficiaires au nombre de 335 personnes réparties dans les deux régions concernées ont bénéficié de rémunérations substantielles qui ont contribué à l’amélioration significative de leur conditions de vie au cours des 6 mois qu’ont duré ces activités.

Menées sous la houlette directe de l’ONG EVA, ces activités ont permis de mobiliser les communautés rurales bénéficiaires autour des actions visant directement leur bien être tout en leur assurant un revenu significatif durant une période de 6 mois. Programmé sur une courte période et fondé sur une démarche novatrice, le projet a permis de doter ces communautés vulnérables d’ouvrages hydrauliques pérennes de proximité tels que des puits, des retenues d’eau, etc. Au nombre d’une vingtaine, ces réalisations vont sans conteste soulager les bénéficiaires et en particulier les femmes et les jeunes filles des contraintes des corvées d’eau et permettre de consacrer plus de temps à d’autres activités comme l’agropastoralisme, l’aviculture, l’hygiène de leur milieu de vie également initié par le projet dans plusieurs villages sites. De même, des secteurs comme Margoita, Lokoli difficilement accessibles sont désormais désenclavés grâce à la réalisation des pistes qui permettent d’accéder aux différentes zones habitées par des populations nomades et semi nomades. Il va sans dire que la situation des plus faibles s’en est trouvée substantiellement améliorée au sein des communautés bénéficiaires du projet. Les différents intervenants à la cérémonie de remise des ouvrages ont en effet insisté sur les retombées du projet et ont vivement appelé les bénéficiaires à une appropriation des réalisations qui leur sont remises. De leur côté, les bénéficiaires communautaires ont chaleureusement remercié l’ONG EVA et ses partenaires pour ce généreux projet et se sont engagés à veiller à la pérennité des réalisations qui impactent directement sur leur bien-être.

Le président de l’ONG EVA, M. Ahmed Ali Mohamed qui a pris part à la cérémonie a tenu à remercier tous ceux et celles qui ont permis la réussite du projet. Ahmed Ali Mohamed a tenu à exprimer au nom de son ONG des remerciements appuyés aux préfets des régions de Tadjourah et de Dikhil, aux chefs coutumiers des secteurs touchés par le projet ainsi qu’aux responsables militaires des secteurs Assagaïla et Margoita qui ont considérablement facilité et appuyé les activités du projet.