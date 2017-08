Logement : « Il reste encore beaucoup à faire !»

Hier, mardi 1er Août, le chef de l’Etat a accordé une interview à nos confrères de la RTD à l’issue d’un entretien accordé aux entrepreneurs ayant participé au chantier de la cité où ont été relogés les sinistrés du 18 juillet. Dans cet entretien axé sur le logement, le Président a estimé qu’il restait encore beaucoup à faire pour que tous les Djiboutiens puissent vivre sous un toit digne décent. Quinze jours après l’incendie du 18 juillet, le Président est fier d’avoir pu reloger en un temps record ses concitoyens sinistrés mais il n’entend pas en rester là dans ce domaine puisque son objectif, comme il l’a rappelé, est de mettre tout en œuvre pour que chaque Djiboutien ait un logement digne de ce nom. Pour le Président, le logement, c’est la sécurité du foyer, c’est le minimum de confort auquel chaque être humain aspire, c’est un environnement stable pour les enfants aux moments les plus cruciaux de leur vie comme la préparation des examens scolaires.

« Pour toutes ces raisons-là, nous avons décidé d’en faire notre priorité absolue », a-t-il ajouté. Le Président a rappelé tous les efforts déployés par son gouvernement pour répondre aux besoins en logements et a aussi évoqué la fondation pour le Logement créée par lui-même et qui, selon lui, est déjà d’utilité publique puisque ce sont les 400 logements construits par cette structure qui ont permis de reloger rapidement les sinistrés de Balbala. Le chef de l’Etat a remercié les entrepreneurs djiboutiens qui financent la fondation pour le logement pour leur patriotisme et pour leur grand sens de la solidarité. Il a ajouté que cette fondation est un intervenant parmi d’autres dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et l’habitat précaire. Il a cité le ministère de l’Habitat qui poursuit la construction de cités nouvelles. En tout, 10 000 logements seront construits pour répondre efficacement aux déficits dans ce domaine. Ces logements seront attribués en location-vente. Et même pour les logements construits par la fondation, le Président a estimé que chaque citoyen disposant d’un salaire fixe pouvait acquérir un de ces logements. La fondation IOG, de création récente, s’illustre déjà par la qualité de son travail. Le président a salué la transparence dans laquelle les fonds sont gérés par sa direction. Il a surtout remercié toutes les entreprises qui ont participé au chantier avec générosité, en ne cherchant pas le profit, ce qui en dit long sur leur patriotisme. « Nous devons faire preuve de courage et de persévérance car nous avons encore tant à faire en matière de logement», a conclu le Président.