Livre : Seconde édition du « Xeer-Ciise »

Après la publication d’une première édition en 2010, le livre «Xeer-Ciise » de Hagi Abdallah Osman qui, contient les articles et les lois de jurisprudence de la communauté Issa, vient d’être rééditer pour la seconde fois.

L’auteur a mis des années pour récolter, trier, analyser et écrire cette œuvre. Sur la demande expresse de ses fans, Hagi Abdallah a décidé de rééditer le livre. L’impression a été réalisée par la société Sagal Jet. Homme de culture et historien, Hagi Abdallah Osman, figure emblématique de la radio et de la Télévision, est un fin connaisseur du Xeer Issa. Expert des coutumes, traditions et de la littérature somalie, Hagi Abdallah est, de par sa fonction d’archiviste et producteur des émissions radios et télévisées, un témoin oculaire de l’évolution du pays et en particulier de la RTD. Etablissement dans lequel il officie depuis plus d’un quart de siècle. D’après Abdallah, ce livre constitue un hommage aux créateurs du Xeer. Publié à compte d’auteur, Abdalllah a bénéficié du soutien de nombreux Djiboutiens pour l’éditer. Il remercie particulièrement Hassan Said Khaireh, Ilyas Moussa Dawaleh, Houssein Mahamoud Robleh Alias Kamaj, Ali Hassan Bahdon, le colonel Mohamed Djama Doualeh et Ahmed Omar Farah.

« Leur contribution financière m’a permis d’assurer la réédition du livre » affirme Abdallah. Ce passionné de la littérature et de la culture invite les intellectuels et les étudiants à profiter des connaissances de jurisprudence que contient son œuvre.

Rappellons que Hagi Abdallah est également l’auteur de deux autres ouvrages il s’agit en occurrence de Waaya-arag et Qalin-Ma-Koobaan.