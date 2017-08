Littérature : Graines de poètes

Mohamed Moussa et Farhan Mohamed publient une fresque poétiqueinspirée de la culture orale somalie.

Promouvoir la culture somalienne en France n’est pas une tâche facile. Surtout quand il s’agit de mettre en valeur la langue et plus particulièrement la poésie somalienne. C’est un travail hardi auquel deux jeunes se sont livrés au début de cette année et qui vient d’être couronné par la publication du premier tome d’une œuvre poétique intitulée « Xusuus », souvenir.

Ces jeunes sont installés à Angers. L’un est somalien et l’autre djiboutien. Il s’agit en l’occurrence de Farhan Mohamed Djama et Mohamed Moussa. Le premier est horticulteur et le second est étudiant en droit, économie et gestion à l’université Saint-Serge d’Angers, en France. Ecrit en somali et en français, l’œuvre traite des sujets d’actualité comme la sécheresse, la paix et l’amour, le tribalisme et ses conséquences néfastes.

Dernièrement, le livre a été présenté lors d’une foire culturelle organisée par la mairie d’Angers. Les communautés somaliennes et djiboutiennes, installées dans cette ville de France, ont beaucoup visité le stand consacré au livre et salué le travail remarquable réalisé par Mohamed Moussa et Farhan Mohamed Djama.