Liste UMP à Boulaos : Une touche féminine qui fait mouche

La cheffe de file de la coalition de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), Fatouma Awaleh Osman, s’est rendue hier au siège de l’UNFD. Elle y a noué des liens avec les leaders et bénévoles de l’association dénommée « Vivre plus fort ». Des relations qu’elle entend cultiver dans un climat de confiance réciproque.

La campagne électorale de la liste de l’UMP en lice à Boulaos est entrée dans sa vitesse de croisière. La cheffe de file des candidats de cette liste a poursuivi ses contacts de proximité avec les électeurs, hier au siège de l’UNFD. Fatouma Awaleh Osman y a rencontré des femmes et hommes, membres du réseau associatif des personnes handicapées. Elle a su trouver les mots justes devant ses interlocuteurs à besoins spéciaux. Elle leur a dit qu’elle n’ignore pas les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes à besoins spéciaux. Sur le ton de la confidence, FAO, comme le surnomme ses intimes, leur a avoué que son propre père est handicapé.

Par ailleurs, la candidate a promis aux membres de l’association «Vivre plus fort » de veiller personnellement au respect des engagements pris dans la couverture de leurs attentes. « Une fois élue à la mairie de Djibouti-ville, je mettrai en œuvre divers projets qui me tiennent à cœur et portent sur l’intégration de vos enfants dans le milieu scolaire, l’accès des gens formidables comme vous aux hôpitaux et aux pharmacies de la capitale », a-t-elle lancé à l’endroit du public en face d’elle.

Elle a en outre rappelé le caractère primordial du rôle des personnes à besoin spéciaux dans ces élections communales. Avec force et conviction qui lui ont ensuite valu de mettre en exergue sa volonté à s’investir plus afin que les personnes atteintes d’handicaps puissent s’épanouir dans leur cadre de vie.

De tels propos sont allés droits au cœur des leaders et bénévoles de l’association « Vivre plus fort ». Leur président Ismaël Abdillahi a répondu que ses mandants et lui-même attendent beaucoup de la cheffe de file de la liste UMP à Boulaos. « Nous sommes à votre disposition et nous soutiendrons votre projet », a-t-il indiqué en substance.

Autant dire que la touche féminine de FAO a fait mouche auprès de l’assistance réunie hier au siège de l’UNFD.

Souber