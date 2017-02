Liste UMP à Balbala : A la rencontre des habitants de PK12

Les candidats de la liste UMP à Balbala ont organisé dimanche dernier leur 5ème meeting au PK12. La manifestation électorale s’est déroulée dans l’après midi de cette même journée en face de la grande pharmacie de ce quartier populaire, sis à la périphérie de la capitale.

Dès leur arrivée sur les lieux, le chef de file, Waberi Nour Eleyeh, et ses colistiers ont été accueillis par de nombreux partisans. Lesquels vibraient ensemble au rythme des chants interprétés et des pas de danses traditionnelles exécutés par des groupes folkloriques locaux. La foule en liesse scandait en chœur un slogan qui se passe de commentaires : « la victoire pour l’UMP ».

C’est la candidate de PK12 qui a été la première à prendre la parole au micro de la tribune. Elle se nomme Zahra Daher. Cette femme au verbe haut a retracé les avancées sociales et économiques que son quartier a connues ces dernières années.

« Notre gouvernement veille au respect de l’intérêt général de sa population. Les travaux effectués au PK12 en sont des traductions matérielles. Des routes y ont été construites. Nos foyers sont raccordés au réseau de l’opérateur national de l’électricité. L’eau potable coule des robinets dans nos maisons. Mais il reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi le programme de la liste UMP prévoit la mise en œuvre d’initiatives locales et propices au développement durable de PK12 », a-t-elle déclaré en substance.

Les autres orateurs ont abondé dans ce sens. Ils ont parlé de la mise en place d’offres de formations professionnelles pour les jeunes déscolarisés issus du voisinage en étroite collaboration avec les pouvoirs publics concernés et les partenaires au développement. Ils ont successivement pris l’engagement d’adoucir le quotidien des veuves et orphelins en situation de précarité grâce au concours de la fondation Diwan Az Zakat et de toutes les bonnes volontés.

Leur chef de file n’était pas en reste. Waberi Nour Eleyeh a plaidé en faveur d’une large implication des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires communales. « Mes colistiers et moi-même sommes représentatifs des différentes composantes du corps électoral de Balbala. Nous connaissons les attentes des administrés de notre commune. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour y apporter des réponses adaptées aux problèmes inhérents au contexte local d’extension urbaine. Si vous nous accordez votre confiance, nous tacherons de réaliser nos promesses de changements dans la continuité des actions de nos prédécesseurs au Conseil communal de Balbala. Nos priorités vont au renforcement du dialogue intergénérationnel entre les habitants de chaque quartier de la commune, et au maintien de la cohésion sociale sans lesquels aucun progrès socioéconomique n’est possible», a-t-il lancé à l’endroit de ses auditeurs. Bref, il a exhorté les troupes de sympathisants de PK12 à plébisciter les candidats de la liste UMP en lice dans les élections communales de Balbala, le vendredi 24 février 2017.

Zouhour