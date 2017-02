Liste UMP à Ali-Sabieh : Ultimes joutes oratoires

Le leader Omar Ahmed Wais et ses colistiers de l’UMP ont tenu hier matin leur dernier meeting devant le siège du conseil régional où une foule d’anonymes est venue écouter les dernières joutes oratoires des candidats des partis de la mouvance présidentielle. On pouvait voir parmi l’assistance des enfants, des jeunes, des femmes, et des personnes âgées.

La manifestation électorale était ponctuée des danses folkloriques et chants mettant en exergue le bilan de l’équipe UMP de la région. Durant ce meeting, plusieurs personnalités se sont exprimées au micro de la tribune.

Certains orateurs ont été ovationnés. C’était le cas de Mako Rayaleh, une figure emblématique de la gent féminine de la ville d’Ali-Sabieh. Elle a été la vice-présidente du premier conseil régional assajog. Elle a conquis le public en relatant les réalisations effectuées par l’UMP dans la région.

Evoquant les progrès socio-économiques qu’a connus Ali-Sabieh ces quinze dernières années, la doyenne appréciée et respectée par ses pairs, a rappelé que ces avancées tangibles sont à porter au crédit de l’Union pour la Majorité Présidentielle.

« Soutenir et voter pour les candidats de l’UMP c’est assurer la continuité et le prolongement de la politique de développement mené par le président de la République », a déclaré cette grande dame. Profitant de cette occasion pour rendre hommage au président Ismaïl Omar Guelleh, Mako Rayaleh a mis en exergue la présence plus affirmée des femmes djiboutiennes dans toutes les sphères de décision du pays sous l’impulsion réitérée du chef de l’Etat.

« Autant d’arguments qui nous interpellent pour confier notre destinée aux candidats de l’UMP », a-t-elle dit en conclusion. S’exprimant au nom de la jeunesse assajog, Mouhiyadine Moussa a souligné que le bilan du mandat écoulé d’Omar Ahmed Waiss est éloquent. Ce jeune a rappelé que sous sa présidence de ces cinq dernières années, le nombre des associations et des organisations de la société civile a triplé et que de nombreux projets de lutte contre la pauvreté et la précarité ont été initiés. « En cinq ans Omar et son équipe ont fait beaucoup d’initiatives durables et rentables alors je vous invite mes chers compatriotes à leur prolonger cinq ans de plus et je vous garantie que les candidats de l’UMP vont transformer la région sur tous les plans », a affirmé le jeune Mouhiyadine.

Même son de cloche chez les intervenants qui se sont succédés au perchoir ce jour là. L’honneur de refermer la parenthèse est revenu au chef de file de l’UMP M. OAW. Il a été accueilli par des salves d’applaudissement et par une longue ovation du public lors de sa prise de parole. « je suis tellement ému que j’ai de la peine à parler et je suis très touché par cet accueil émouvant, très touché par votre soutien et adhésion à mon programme et surtout très touché par le sentiment de me sentir encore utile pour ma région pour un nouveau mandat. Certes, c’est le dernier meeting de notre campagne mais sachez que ce n’est point notre dernière rencontre », a martelé avec insistance l’homme qui incarne l’avenir d’Ali-Sabieh.

Poursuivant son discours, le leader assojog de l’UMP a tenu les propos suivants : -« je suis honoré de la confiance que vous me faites et je m’engage solennellement devant vous et devant Dieu que mes colistiers et moi-même servirons avec dévouement, détermination, aussi avec une volonté sans faille les intérêts de la population et de la région. Notre souhait est de marquer l’histoire de la région. A cet effet, nous comptons sur vous, pour nous interpeller, nous juger et nous évaluer périodiquement. En attendant, je vous invite à faire votre devoir de citoyen le jour du scrutin ».

Neima Ahmed Ali