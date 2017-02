Liste UMP à Ali-Sabieh : Les femmes à l’honneur

Poursuivant leur campagne électorale, les membres de la liste UMP d’Ali-Sabieh ont hier eu une rencontre avec les femmes de la région et plus particulièrement avec les dirigeantes des organisations de la société et des leaders communautaires. La réunion s’est déroulée dans la salle de conférence du Conseil régional. L’événement a regroupé sur place plus d’une centaine de femmes.

Le numéro un de la liste assojog de la liste UMP, Omar Ahmed Waiss, et ses coéquipiers ont profité de l’occasion pour présenter aux femmes le bilan des actions du mandat précédent et des projet qu’ils prévoient de mettre en œuvre dans les cinq années à venir. Cette réunion a été une opportunité pour les deux femmes candidates comme Fardoussa Ibrahim Hassan et Fathia Houssein Rayaleh de saluer les efforts de la dizaine d’associations féminines qui œuvrent dans la région et de solliciter l’adhésion de leurs consœurs au bien-fondé de leur programme politique.

Au cours de cette concertation, les femmes ont mis en exergue le chômage qui touche la gent féminine d’une manière particulière. Les intervenantes ont ainsi exhorté les candidats à trouver des solutions à moyen et long termes face au problème. Les femmes d’Aska ont renouvelé leur soutien aux candidats de la liste UMP et surtout à M. Omar Ahmed Waiss, auquel elles ont demandé de diriger les destinées de la région pour un nouveau mandat. Comme argument elles ont indiqué que depuis que ce dernier est président du conseil régional le nombre des associations féminines a triplé et que de nombreux projets destinés aux femmes ont été initiés.

Au moment où Omar Ahmed Waiss prenait la parole, les femmes lui ont réservé une ovation. D’une voix pleine d’émotion, le chef de file des candidats assajogs de la liste s’exprima ainsi :

– « je vous remercie infiniment, un proverbe dit : derrière chaque grand homme, il y a une femme. Je suis sur à 100% que je peux compter sur vous et je m’engage à être à la hauteur de vos aspirations ».

Neima Ahmed