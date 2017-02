Liste Nasib à Balbala : Pour une gestion communale participative

Pour leur troisième meeting de la campagne électorale, les candidats du mouvement indépendant « Nasib » ont installé leur caravane en plein cœur de la cité Hodan dans la commune de Balbala.

L’équipe de campagne de la liste indépendante Nasib se trouvait hier sur les hauteurs de Balbala et plus précisément à la cité Hodan. Le leader de ce mouvement et ses colistiers y ont reçu un accueil chaleureux de la part des habitants de ce quartier. Avant l’entrée sur la tribune des orateurs de ce mouvement, le public a vibré au rythme des danses et chants dont certaines étaient dédiés à la gloire de Nasib.

C’est le président du mouvement Nasib, Abdallah Habib Abdallah qui ouvra le bal des discours. Ce dernier a indiqué dans son intervention que « Nasib souhaite apporter un nouveau souffle à la commune de Balbala et surtout promouvoir une gestion communale participative ». Il a par ailleurs ajouté que leur mouvement regroupe des jeunes intellectuels et des techniciens chevronnés qui vont œuvrer d’arrache pied pour développer tous les quartiers de Balbala.

Ensuite, c’était au tour de la tête de la liste Nasib d’haranguer la foule. S’adressant aux habitants, Mohamed Issa Farah a déclaré que la cité Hodan est un quartier cosmopolite qui regroupe toutes les communautés du pays. « Cette diversité, a-t-il dit, fait de vous, le genre d’exemple et de mode de vie que nous voulons promouvoir dans toute la commune ».

Le numéro un des candidats de la liste Nasib a également affirmé que des conseils de quartiers seront crées dans l’ensemble de la commune. Et que ces structures vont servir de cadre de réflexion et d’action pour Balbala. Pour sa part, un autre candidat, Hassan Orbisso a affirmé qu’une « fois élus, ses camarades et lui-même mettront en place un système de suivi et d’évaluation de l’impact et l’efficacité des projets que le futur conseil de la commune de Balbala mettra en œuvre. »

« Nous avons mille et une idées susceptibles d’assurer un avenir harmonieux pour les habitants de notre circonscription électorale. C’est pourquoi nous vous demandons de nous confier les rênes du Conseil communal de Balbala », a-t-il martelé avec insistance

Sur ce, les candidats de la liste indépendante Nasib et leurs militants se sont dits au revoir et ont pris rendez-vous pour leur prochain meeting.