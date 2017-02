Liste Nasib à Balbala : A la conquête de PK 13

La caravane du mouvement Nasib a fait hier halte au PK13. Les candidats de cette liste indépendante ont déployé des efforts de séduction de proximité pour mieux s’attirer les faveurs des électeurs de ce secteur d’habitations dans la commune de Balbala.

L’équipe de campagne de Nasib s’est rendue au PK 13 pour convaincre les habitants de différents quartiers de la zone à voter pour leur liste. Le cortège était conjointement conduit par le président Abdallah Habib Abdallah de ce mouvement et la tête de liste, Mohamed Issa Farah. On pouvait voir hier après-midi une foule immense assister au second meeting de Nasib. L’assistance était composée en majorité des jeunes.

Prenant la parole en premier lieu, Mohamed Issa Farah a indiqué que son programme de développement est fondé sur une approche participative. Pour Mohamed, la participation n’étant pas entendue ‘comme un supplément d’âme, mais comme le fondement de l’action : celui qui garantit l’accord, l’adhésion du plus grand nombre, l’ancrage dans la réalité, l’efficacité et le chemin unique vers la réalisation du concret’. Il a également souligné que la commune de Balbala doit relever de multiples défis comme le raccordement du plus grand nombre au réseau électrique, l’aménagement et la construction d’infrastructures de base communautaire. Des attentes qui nécessitent la mise en œuvre des solutions concrètes sur le terrain à court terme.

Durant ce meeting, plusieurs personnalités locales se sont exprimées. L’honneur de clôturer les interventions de cette manifestation électorale est revenu au président du mouvement Nasib, Abdallah Habib Abdallah. Pour lui il n’est pas question de mentir à ses compatriotes. « Aujourd’hui, a-t-il ajouté, et grâce à tous ces réunions de concertation et d’écoute, j’ai compris pour ma part, que Les habitants de la commune attendent de nous un discours de vérité et sont las des mensonges et des promesses non tenues. C’est pourquoi, par voie de conséquent, je crois qu’il serait justement humain et en toute principe d’honnêteté, de prendre des engagements que nous savons pouvoir tenir”

Selon un jeune habitant de PK 13, il semblerait que la liste indépendante Nasib propose une vision cohérente et surtout une ligne de conduite adaptée aux aspirations du peuple.