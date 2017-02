Liste indépendante Nasib à Balbala : Une volonté de création d’offre politique nouvelle

La liste indépendante, dénommée « Nouvelle action sociale pour l’intégration et la bienfaisance » (Nasib), a tenu hier après-midi son premier meeting au quartier de Warabaleh près du port de Doraleh dans la commune de Balbala. Les candidats de ce mouvement y ont reçu un accueil chaleureux. L’honneur d’ouvrir le bal des discours est revenu au dirigeant de Nasib. L’homme répond au nom d’Habib Abdallah Aref.

« Aujourd’hui, nous voulons créer une offre politique nouvelle, et nous proposons de tracer avec la population un nouveau chemin, synonyme de dynamisme, d’écoute et de partage, pour relever les défis pointant à l’horizon 2020. Pour cela, il faut un projet commun ! Une volonté collective. Une nouvelle vision. Bref, il faut une passion », a-t-il dit.

Continuant d’haranguer la foule, il a mis en exergue la volonté de la liste Nasib à encourager la participation citoyenne dans la prise de décisions afin de construire une politique plus juste.

« Une fois élus, nous voulons associer les habitants de Balbala au processus de gestion des affaires publiques de la commune, par le biais de réunions de quartiers. Nous resterons ainsi à l’écoute de la population grâce à ces rencontres, qui nous permettront d’échanger régulièrement. C’est aussi dans ce sens que va notre proposition de créer des groupes de travail extra-municipaux, pour assurer un dialogue permanent avec la population », a-t-il martelé devant l’assistance.

Le chef de file de la liste Nasib à Balbala, Mohamed Issa Farah, a abondé dans ce sens. Le candidat a fait le serment de s’engager aux côtés de ses concitoyens, à refonder le contrat social, en mettant en œuvre une réelle politique de proximité, de démocratie participative, de débats , de plaidoyers , et d’actions propices au renforcement du vivre-ensemble et susceptibles de redorer le blason de la commune de Balbala. Il a ensuite présenté les femmes et hommes de son équipe. Il les a qualifiés d’audacieux, de compétents, et de responsables qui se veulent disponibles et à l’écoute de tous.

« Nous portons un projet ambitieux et réaliste. Celui qui est d’agir et de travailler pour construire une commune tournée vers l’avenir. Une commune qui a des atouts formidables. Une commune qui fait respecter vos droits et votre dignité. Une commune attractive et verte. Une commune qui garantit les aspirations légitimes à la tranquillité et à la sécurité. Tout simplement une commune que nous aimons et qui de plus fait notre fierté», a-t-il déclaré en substance devants des partisans survoltés.

Par la suite, les candidats de la liste Nasib se sont rendus sur la place centrale de Warabaleh où ils ont pris une pleine mesure de l’état des routes qui desservent ce quartier populaire de Balbala.