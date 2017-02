Liste indépendante ICP à Ras Dika : « Incarner le changement et l’équité au service de l’ensemble de nos habitants », déclare Mourwan Mohamed Robleh

La liste indépendante ICP n’a pas tenu hier de meeting dans la commune de Ras Dika. Le leader de ce mouvement, Mourwan Mohamed Robleh, a transmis par médias interposés un message au corps électoral de sa circonscription. Un message que nous reproduisons ci-dessous dans son intégralité.

Du samedi 11 au mercredi 22 février 2017 se déroulera la compagne pour les élections communales et régionales pour l’avenir de notre commune, et nous devons rester conscients que c’est un moment crucial dont nous devons tous saisir. Les habitants de Ras Dika sont lucides et bien capables de prendre part à la gestion de leur environnement ainsi que de l’amélioration de leurs conditions de vie. C’est pourquoi, des jeunes citoyens, sous le nom de la liste indépendante dénommée « Initiative Citoyenne pour la Promotion » ont décidé de prendre en main leur avenir, et celui de leurs concitoyens afin de changer les choses. En effet, nous croyons que l’amélioration de nos conditions de vie peut se faire et être assuré que par un investissement collectif, et avec un projet collectif. C’est pourquoi, nous avons mis en place un véritable dispositif pour une émergence citoyenne, composée de femme et d’hommes, des doyens, des jeunes cadres et acteurs associatif de la société civile de notre commune.

J’ai accepté d’être le candidat et la tète de la liste « initiative citoyenne pour la promotion » afin de redynamiser la commune de Ras-Dika, lui donner un nouveau visage, plus attrayant et plus convivial, et capable de refléter nos valeurs ainsi que notre culture de partage, chère à tous les djiboutiens. La liste que je conduis se propose, en réalité, d’incarner le changement et l’équité au service de l’ensemble de nos habitants et par ailleurs s’engage pour ne pas ménager les efforts, ni jamais fléchir les bras, en vue de répondre aux besoins et exigences de ceux et celles que nos représenterons.

Face à l’immobilisme actuel, nous proposons un projet sérieux et ambitieux. Un projet proche des problèmes diagnostiques que rencontrent, au quotidien, nos habitants : il sera porteur d’espoir et cette dynamique ne laissera personne au bord du chemin. Notre programme se fera avec l’ensemble de acteurs citoyens, dans un esprit de solidarité et de bienfaisance , unie et réuni, pour servir et être des habitants de la commune de Ras-Dika.

Ce projet communal, nous le construirons ensemble et le mettrons en œuvre avec vous, et pour vous. Nous ne pouvons que vous interpeller et vous rappeler qu’il est plus que nécessaire et raisonnable de dessiner ensemble la commune que nous souhaitons, plus riche en potentiel d’énergie humaine.

C’est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre, dés aujourd’hui, afin d’enclencher cette démarche de concertation pour reconstruire notre commune. Alors, décidons de notre avenir et votons tous pour ICP le vendredi 24 février 2017.